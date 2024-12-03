Türkiye Futbol Federasyonu’ndan karar! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı PFDK’ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Fenerbahçe'nin ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.