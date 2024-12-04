Dursun Özbek'ten TFF ve MHK’ye Sert tepki: “Emeğimize el sürülmesine müsaade etmem”

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert sözlerle eleştirdi. Sponsorluk krizinden hakem atamalarına, maç takviminden yapı iddialarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan Özbek, Galatasaray'ın hakkını savunmaya kararlı olduğunu vurguladı. Dursun Özbek A Spor'a özel açıklamalarda bulundu İşte Galatasaraya Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları: Sayın Hacıosmanoğlu'na seçimlerde destek verdik. Bizde bir memnuniyetsizlik vardı. Rakiplerimiz de yapıdan bahsederek, Sayın Büyükekşi'nin bizim lehimize olduğundan bahsederek kendisini yıprattı. Sayın Hacıosmanoğlu'na bize verdiği, futbola verdiği vaatler çerçevesinde destek verme kararı verdik. Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Bu çok net. OLAYLI SPONSORLUK İÇİN TFF'Yİ İŞARET ETTİ Galatasaray formasına aldığımız haber portalı reklamı için TFF'ye yazı yazdık. Onlara sormak zorundayız, prosedür böyle. Yazılı olarak sorduk, onlar da 'İzin veriyoruz, maça çıkabilirsiniz ama sorumluluk size ait' dediler. Çıktıktan sonra birinci günden itibaren Türkiye'de yankılanması oldu. Konu ile ilgili tenkitler, eleştiriler oldu. Sonra TFF, bize ikinci yazıyı yazdı ve 'Böyle maça çıkamazsınız' dediler. Sayın Başkan 'İlk mektupta tavır gösterdik' dedi. İlk mektuptan çıkamazsınız dediklerini anladıysa, ikinci mektubu neden yazdı? Rakiplerin ve kamuoyunun baskısıyla mı fikri değişti? Bizi eleştiren rakiplerimizden etkilendi.

A Spor ekran görüntüsü TFF "RAKİBİMİZİN AĞZIYLA KONUŞUYOR" Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor.