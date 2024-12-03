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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçındaki kritik VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede yaşanan tartışmalı pozisyon böyle değerlendirildi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 20:47 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 21:13
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon

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TFF, Süper Lig'in 14. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçındaki kritik VAR kayıtları açıklandı. (Takvim.com.tr / Foto Arşiv)Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçındaki kritik VAR kayıtları açıklandı. (Takvim.com.tr / Foto Arşiv)

Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede hakem Alper Akarsu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 'Potansiyel penaltı iptali' için VAR uyarısıyla kenara gelen Akarsu, pozisyonu izleyerek sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

- Gaziantep FK maçındaki kritik VAR kayıtları açıklandı. - Gaziantep FK maçındaki kritik VAR kayıtları açıklandı.

İŞTE O KONUŞMALAR
İşte Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları:

VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.
Alper Akarsu: Ekrandayım.
VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.
Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?
VAR: Bir açım daha var.
Alper Akarsu: Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim.
VAR: Rica ederim.

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