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Adana Demirspor Sebat Gençlik Spor'u mağlup ederek üst tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Adana Demirspor, Sebat Gençlik Spor’u ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelede 5. tura yükselmeye hak kazanan ekip uzatmalarda 4-3 skorla Adana Demirspor oldu. Maçın gollerine ve ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 18:04 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:48
Adana Demirspor Sebat Gençlik Spor’u mağlup ederek üst tura yükseldi!

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Sebat Gençlikspor'u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - Sebat Gençlikspor: 3 (İHA) Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - Sebat Gençlikspor: 3 (İHA)

Maçtan dakikalar
11. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Veysel, ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Mert'in kafa vuruşunda top sağ üst direğe çarpıp oyun alanına tekrar döndü.
14. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abat Aymbetov gelişini şutunu çekerken mşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bünyamin Balat, yerden şutunu çekti. Top kalenin sağından dışarı çıktı.
28. dakikada Maestro'nun sağ kanattan ortasına ceza sahasında ön direkte Abat Aymbetov kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.
32. dakikada Bünyamin'in savunma arkasına attığı ara pasında Aymbetov topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aymbetov şutunu çekerken top kaleci Ogün'de kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - Sebat Gençlikspor: 3 (İHA) Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - Sebat Gençlikspor: 3 (İHA)

34. dakikada Onur sol kanattan ceza sahasına ortasını açarken, Adnan Gülen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
40. dakikada topla buluşan Adnan Gülen, Taha Balcı ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahasına girdi. Yerden şutunu çeken Adnan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - Sebat Gençlikspor: 3 (İHA) Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - Sebat Gençlikspor: 3 (İHA)


50. dakikada İzzet'in ceza sahasına ortasında, arka direkte Tolga Kalender kafa vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. 1-2
59. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Semih Güler'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-2
63. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu alan Nourani ceza sahasına ortaladı. Floretn Shehu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - Sebat Gençlikspor: 3 (İHA) Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - Sebat Gençlikspor: 3 (İHA)

65. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Zekeriya Berk, Maestro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Taha meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3
103. dakikada Tayfun'un kullandığı köşe vuruşunda Arda Okan Kurtulan, ön direkte kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-3

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Adana Demirspor 0 - 1 Sebat Gençlik Spor | ZTK GOL İZLE: DK: 34 - Adnan Gülen!

GOL: Adnan Gülen | Adana Demirspor 0 - 1 Sebat Gençlik Spor

Adana Demirspor 0 - 2 Sebat Gençlik Spor | ZTK GOL İZLE: DK: 40 - Adnan Gülen!

GOL: Adnan Gülen | Adana Demirspor 0 - 2 Sebat Gençlik Spor

Adana Demirspor 1 - 2 Sebat Gençlik Spor | ZTK GOL İZLE: DK: 50 - Tolga Kalender!

GOL: Tolga | Adana Demirspor 1 - 2 Sebat Gençlik Spor

Adana Demirspor 2 - 2 Sebat Gençlik Spor | ZTK GOL İZLE: DK: 59 - Semih Güler!

Semih Güler'den muhteşem gol! Frikikten avladı! | ADS 2 - 2 Sebatspor

Adana Demirspor 3 - 2 Sebat Gençlik Spor | ZTK GOL İZLE: DK: 62 - Florent Shehu!

GOL: Florent Shehu | Adana Demirspor 3 - 2 Sebat Gençlik Spor

Adana Demirspor 3 - 3 Sebat Gençlik Spor | ZTK GOL İZLE: DK: 66 - Taha Balcı!

Adana Demirspor 3 - 3 Sebat Gençlik Spor | GOL: Taha Balcı (VİDEO)

Adana Demirspor 4 - 3 Sebat Gençlik Spor | ZTK GOL İZLE: DK: 103 - Arda Okan Kurtulan!

Adana Demirspor 4 - 3 Sebat Gençlik Spor | GOL: Arda Okan Kurtulan (VİDEO)

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