Athletic Bilbao - Real Madrid maçı | CANLI

Bu sezon La Liga 'dan şampiyonluk mücadelesini zirvede tamamlamak isteyen Real Madrid , Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında 3 puan mücadelesi verdi (REUTERS)

Son haftalarda formda olan Real Madrid, ligde üst üste 3 galibiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. 34 puanla 2. sırada yer alan başkent ekibi, iki maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik yarışında iddialı konumda.

Athletic Bilbao ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele ediyor. Ancak, Bask ekibinin Real Madrid'e karşı şansı uzun süredir tutmuyor. Real Madrid, Athletic Bilbao ile oynadığı son 18 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.