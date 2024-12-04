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Athletic Bilbao - Real Madrid maçı | CANLI

La Liga'nın dev takımlarından Real Madrid, deplasmand Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede Arda Güler ilk 11'de yer almıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren başkent temsilcisinin tek hedefi 3 puanla yola devam edebilmek. Athletic Bilbao - Real Madrid maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 23:43 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 23:43
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı | CANLI

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Bu sezon La Liga'dan şampiyonluk mücadelesini zirvede tamamlamak isteyen Real Madrid, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Athletic Bilbao - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAthletic Bilbao - Real Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

ATHLETIC BILBAO: Agirrezabala, Gorosabel, Vivian, Yeray, Adama, Prados, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Williams Jr, Williams

REAL MADRID: Courtois, Lucas Vazquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Mbappe, Rodrygo

Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında 3 puan mücadelesi verdi (REUTERS)Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında 3 puan mücadelesi verdi (REUTERS)

Son haftalarda formda olan Real Madrid, ligde üst üste 3 galibiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. 34 puanla 2. sırada yer alan başkent ekibi, iki maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik yarışında iddialı konumda.

Athletic Bilbao ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele ediyor. Ancak, Bask ekibinin Real Madrid'e karşı şansı uzun süredir tutmuyor. Real Madrid, Athletic Bilbao ile oynadığı son 18 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

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