Arsenal - Manchester United | CANLI

İngiliz futbolunun 2 dev takımı Londra'da kozlarını paylaşıyor. Arsenal ile Manchester United, Premier Lig'de karşılaşıyor. Hedefleri doğrultusunda bu maçı kazanarak yoluna devam etmek isteyen ezeli rakiplerin elde edeceği sonuç da büyük önem taşıyor. Arsenal - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.