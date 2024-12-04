Arsenal - Manchester United | CANLI

İngiliz futbolunun 2 dev takımı Londra'da kozlarını paylaşıyor. Arsenal ile Manchester United, Premier Lig'de karşılaşıyor. Hedefleri doğrultusunda bu maçı kazanarak yoluna devam etmek isteyen ezeli rakiplerin elde edeceği sonuç da büyük önem taşıyor. Arsenal - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Arsenal - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇININ İLK 11'LERİ
ARSENAL: Raya, Zinchenko, Kiwior, Saliba, Timber, Rice, Partey, Odegaard, Martinelli, Saka, Havertz.
MANCHESTER UNITED: Onana, Mazraoui, de Ligt, Maguire, Dalot, Ugarte, Fernandes, Malacia, Mount, Garnacho, Hojlund.
Rasmus Hojlund ve Jakub Kiwior (REUTERS)
AMORIM İLE ÇIKIŞ ARIYOR
Erik Ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, göreve Ruben Amorim'i getirdi. Kırmızı Şeytanlar ilk maçında Ipswich Town deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken evinde Everton'ı 4-0'lık skorla dağıttı. Şimdiki hedef ise Londra'dan zaferle ayrılabilmek. Mikel Arteta'nın öğrencileri ise Liverpool'un olağanüstü performansı karşısında yarıştan kopmamak amacında.