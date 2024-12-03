SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da sistem yine değişiyor!

Eyüpspor maçında şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Galatasaray, 8 Aralık'ta Sivas, 12 Aralık'ta da Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanına gidiyor. Abdülkerim'in dışında Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un da sakatlıkları nedeniyle Okan Buruk'un 4'lü savunmaya döneceği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:08
Galatasaray’da sistem yine değişiyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da savunma hattındaki sakatlar kervanına Abdülkerim Bardakcı da katıldı.

Eyüpspor maçında sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun en az 10 gün sahalarda uzak kalması bekleniyor.

TEKNİK EKİBİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Eyüpspor maçında şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Galatasaray, 8 Aralık'ta Sivas, 12 Aralık'ta da Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanına gidiyor. Abdülkerim'in bu 2 maçta da olmayışı, teknik ekibi kara kara düşündürüyor. Son haftalarda savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda, Abdülkerim'in dışında Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un da sakatlıkları devam ediyor. Jakobs her ne kadar sahaya inmek için geri sayıma geçse de, 2. yarıdan önce formunu yakalayıp yakalayamayacağı belirsiz. Kaan ise Okan hocanın oyununda önemli bir yere sahip ve o da en az 1 ay takımdan ayrı kalacak.

Abdülkerim Bardakcı. (AA)Abdülkerim Bardakcı. (AA)

4'LÜ SİSTEME DÖNÜŞ

Üstelik bu eksiklere ek olarak Victor Nelsson'un formsuzluğu da Florya'da bir başka can sıkan detay. Mecburen 4'lü savunma sistemine dönüş yapacak olan Okan Buruk, merkezde yine genç Metehan Baltacı ve Davinson Sanchez'den yararlanacak gibi görünüyor. Metehan Baltacı, Eyüp karşısında yaptığı zamanlama hatalarıyla dikkat çekti. Bununla birlikte büyük umutlarla transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in artık ilk 11'e monte edilmesi, Berkan Kutlu'nun da Jakobs dönene kadar sol beke geçmesi bekleniyor.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?
Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! "Utandınız mı?"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat’taki PKK/YPG hançeri söküldü... Terör tünelleri görüntülendi
ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı! Eski başkanların kirli sicili ortaya çıktı
FETÖ’cülere ’Kalkan’ oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış
Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde Arifoğlu var | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
Denizli’de feci kaza | Yolcu otobüsü TIR’a çarptı! Ölü ve yaralılar var
Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? Yıldız oyuncuya övgü
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 3 Aralık bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Antalya, Muğla...
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Tel Rıfat’ı terör örgütü PKK’dan aldık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yakından takip ediyoruz
Gazze Kasabı’nın destekçisi ABD’nin yeni başkanı Trump’tan Orta Doğu tehdidi: Cehenneme dönecek
Ahmetcan Kaplan sürprizi! Galatasaray, Ajax’ın genç yıldızı için düğmeye bastı
İran’da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney’in gazetesinden Başkan Erdoğan’a İsrail iftirası Rusya’ya Suriye baskısı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu: Bir hafta içinde 73 ihlal
Fark 3 hedef şampiyonluk! Fenerbahçe Gaziantep FK’yı 3-1 yendi
Halep’e dönüş başladı: Terörden arındırılan bölgelerde siviller evlerine geri dönüyor
SON DAKİKA