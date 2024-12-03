Galatasaray’da hedef adam Muslera!

Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da savunmadaki problemler devam etti.



KALESİNİ KAPATAMIYOR



Sezona dörtlü savunma kurgusuyla başlayan devamında ise üç stoperli kurguya geçen sarı-kırmızılılar içeride de dışarıda da kalesini gole kapamakta zorlanıyor. Geçen sezonlarda şampiyonlukta ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray bu sezon aynı ritmi yakalayamadı.



EN ÇOK GOL GÖREN TAKIMLARDAN BİRİ



2022-2023'te 27, 2023-24'te ise 26 gole izin veren sarı-kırmızılılar geride kalan 13 haftada şimdiden kalesinde 13 gol gördü. Süper Lig'de birçoğu penaltıdan goller yiyen Galatasaray, Avrupa'da ise ligin en golcü takımlarından olmasına rağmen kalesinde en çok gol gören ekiplerden de biri.

Muslera ve Arda Turan. (AA)



AVRUPA'DA DA DURUM AYNI



Avrupa Ligi'nde kalesini gole kapatamayan sarı-kırmızılılar, Elfsborg'tan üç, RFS ve Tottenham'dan ise ikişer gol yedi.



MUSLERA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA



Sezona kötü başlayan; devamında toparlanan Fernando Muslera da eleştirilerin odağında. Uruguaylı file bekçisi Süper Lig'de kalesine gelen 49 isabetli şutta 13 gol yedi.

Muslera. (AA)



FUTBOLA VEDA EDEBİLİR



Kurtarış yüzdesinde geçen sezona göre yüzde 5'lik bir düşüş olan Muslera sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor.