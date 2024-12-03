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Ahmetcan Kaplan sürprizi! Galatasaray, Ajax'ın genç yıldızı için düğmeye bastı

Galatasaray, Ajax’ın 21 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan’ı gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılılar, Kaplan’ın öncelikle bonservisini almak için hamle yapacak. Olmazsa satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Ahmetcan Kaplan sürprizi! Galatasaray, Ajax’ın genç yıldızı için düğmeye bastı

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Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığı ve Victor Nelsson'un formsuzluğu nedeniyle stoper hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Ahmetcan Kaplan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ahmetcan Kaplan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Galatasaray'ın öncelikli hedefi Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'la şampiyonluk sevinci yaşayan 21 yaşındaki stoperi öncelikli olarak bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Ahmetcan Kaplan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ahmetcan Kaplan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA SONA ERİYOR
Ancak bunda başarılı olamazsa satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini devreye sokacak. 2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon Euro bedelle transfer olan Ahmetcan, bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

Hollanda Ligi'nde 3 maçta forma giyen genç stoperin gol ve asisti bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Ahmetcan Kaplan'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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