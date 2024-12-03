Ahmetcan Kaplan sürprizi! Galatasaray, Ajax’ın genç yıldızı için düğmeye bastı

Galatasaray , devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığı ve Victor Nelsson'un formsuzluğu nedeniyle stoper hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Ahmetcan Kaplan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA SONA ERİYOR

Ancak bunda başarılı olamazsa satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini devreye sokacak. 2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon Euro bedelle transfer olan Ahmetcan, bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

Hollanda Ligi'nde 3 maçta forma giyen genç stoperin gol ve asisti bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Ahmetcan Kaplan'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.