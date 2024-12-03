Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 3. Lig ekibi 52 Orduspor FK, deplasmanda normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda Süper Lig ekibi Samsunspor'u 4-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 3. Lig ekibi 52 Orduspor FK, deplasmanda normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda Süper Lig ekibi Samsunspor'u 4-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşu kaleci Egeberk parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
11. dakikada Bilal Gülden'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Halil parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
16. dakikada seri çalımlarla ceza sahası önene kadar gelen Harun'un şutu 90'a gitti. 0-1
25. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Ercan, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köselere yolladı. 1-1
41. dakikada Muja'nın direkten dönen topunu tamamlayan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
47. dakikada Yusuf'un ara pasında ceza sahasında giren Harun'un şutunu kaleci Halil son anda çeldi.
60. dakikada sağ kanattan gelen topa iyi hareketlenen Ufuk Özcan'ın şutu direği sıyırarak auta çıktı.
79. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Yusuf Atasoy, meşin yuvarlağı ve kaleci Halil'i farklı köselere gönderdi. 2-2
96. dakikada Hüseyin'in sağdan ortasına iyi yükselen Yunus Emre Köse'nin kafa şutu filelere gitti. 2-3
105+2. dakikada sağdan gelen ortaya iyi hareketlenen Nevzat'ın rövaşatası dilelerle buluştu. 2-4
İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER
GOL: Samsunspor 0 - 1 52 Orduspor FK - Harun Özcan
GOL: Samsunspor 1 - 1 52 Orduspor FK - Ercan Kara
GOL: Samsunspor 2 - 1 52 Orduspor FK - Soner Aydoğdu
GOL: Samsunspor 2 - 2 52 Orduspor FK - Yusuf Atasoy
GOL: Samsunspor 2 - 3 52 Orduspor FK - Yunus Köse
GOL: Samsunspor 2 - 4 52 Orduspor FK - Nevzat Bilen
Kırmızı kart: Yunus Emre (dk.78) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Uslu, Emre Fırtana, Nevzat (52 Orduspor FK)