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52 Orduspor FK uzatmalarda Samsunspor'u mağlup ederek adını üst tura yazdırdı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 4. tur maçında Samsunspor ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaştı. Samsun'da oynanan bu maçta 52 Orduspor FK, Süper Lig ekibi Samsunspor'u 4-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 20:36 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:45
52 Orduspor FK uzatmalarda Samsunspor’u mağlup ederek adını üst tura yazdırdı!

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 3. Lig ekibi 52 Orduspor FK, deplasmanda normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda Süper Lig ekibi Samsunspor'u 4-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - 52 Orduspor FK: 4 (İHA)Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - 52 Orduspor FK: 4 (İHA)

Maçtan dakikalar
2. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşu kaleci Egeberk parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
11. dakikada Bilal Gülden'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Halil parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
16. dakikada seri çalımlarla ceza sahası önene kadar gelen Harun'un şutu 90'a gitti. 0-1

Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - 52 Orduspor FK: 4 (İHA)Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - 52 Orduspor FK: 4 (İHA)

25. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Ercan, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köselere yolladı. 1-1
41. dakikada Muja'nın direkten dönen topunu tamamlayan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
47. dakikada Yusuf'un ara pasında ceza sahasında giren Harun'un şutunu kaleci Halil son anda çeldi.
60. dakikada sağ kanattan gelen topa iyi hareketlenen Ufuk Özcan'ın şutu direği sıyırarak auta çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - 52 Orduspor FK: 4 (İHA)Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 2 - 52 Orduspor FK: 4 (İHA)

79. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Yusuf Atasoy, meşin yuvarlağı ve kaleci Halil'i farklı köselere gönderdi. 2-2
96. dakikada Hüseyin'in sağdan ortasına iyi yükselen Yunus Emre Köse'nin kafa şutu filelere gitti. 2-3
105+2. dakikada sağdan gelen ortaya iyi hareketlenen Nevzat'ın rövaşatası dilelerle buluştu. 2-4

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

GOL: Samsunspor 0 - 1 52 Orduspor FK - Harun Özcan

HARİKA GOL! Samsunspor 0 - 1 52 Orduspor FK | GOL: Harun Özcan (VİDEO)

GOL: Samsunspor 1 - 1 52 Orduspor FK - Ercan Kara

Samsunspor 1 - 1 52 Orduspor FK | GOL: Ercan Kara (VİDEO)

GOL: Samsunspor 2 - 1 52 Orduspor FK - Soner Aydoğdu

SAMSUNSPOR GERİ DÖNDÜ! Samsunspor 2 - 1 52 Orduspor FK | GOL: Soner Aydoğdu (VİDEO)

GOL: Samsunspor 2 - 2 52 Orduspor FK - Yusuf Atasoy

Samsunspor 2 - 2 52 Orduspor FK | GOL: Yusuf Atasoy (VİDEO)

GOL: Samsunspor 2 - 3 52 Orduspor FK - Yunus Köse

ORDUSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ! Samsunspor 2 - 3 52 Orduspor FK | GOL: Yunus Köse (VİDEO)

GOL: Samsunspor 2 - 4 52 Orduspor FK - Nevzat Bilen

MÜKEMMEL RÖVAŞATA! Samsunspor 2 - 4 52 Orduspor FK | GOL: Nevzat Bilen (VİDEO)

Kırmızı kart: Yunus Emre (dk.78) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Uslu, Emre Fırtana, Nevzat (52 Orduspor FK)

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