Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi 3 Aralık Salı günü oynanacak 5 maçla başlayacak.Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak.13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir)13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park)13.30 Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin)13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (Of İlçe)13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Eryaman)13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)13.30 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran)13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)13.30 Menemen FK-Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)13.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman)15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)