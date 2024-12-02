Yeniden Trabzonspor başkanı seçilen Ertuğrul Doğan açıklamada bulundu!

Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, yeniden Bordo- Mavililer'in başkanı seçildi. Doğan yaptığı açıklamada, "Bankalar Birliği'nden çıkarak kulübümüzü çok önemli sorunlardan kurtardık. 19 ay önce seçildiğim zaman borçsuz bir Trabzonspor sözü vermiştim. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik özgürlüğünü kazandığı, akademi anlamında Avrupa kulüpleri ile yarışacak hale geldiği bir dönem olacak" dedi. Doğan, "Sportif anlamda mahcubiyetimiz var, Şenol Güneş ile birlikte bu mahcubiyetimizi gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

MHK'YI GÖREVDEN ALIN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na da bir çağrıda bulunan Doğan, "MHK'nin mevcut yapısının Türk futbolunu adil bir şekilde yönetemediği açıktır, artık köklü bir değişim şarttır. Hakemlerin performansını şeffaf ve liyakate dayalı şekilde değerlendirecek bir sistem gereklidir. Mevcut MHK'yi görevden alarak futbolun adaletini sağlayacak insanları göreve getirmek sizin sorumluğunuzdadır. Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak gücü kalmamıştır" şeklinde konuştu.

BU İŞLER ÖYLE VEYA BÖYLE ÇÖZÜLECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bizim Cumhurbaşkanımız'dan bir randevu talebimiz vardı. Gittiğimiz zaman zaten Cumhurbaşkanımız'ın bu konulara ilgisi var. Daha önce kendisiyle böyle bir konuşma yapmadık ama iş bu noktaya geldikten sonra biz artık herkesle, her yerde, her şekilde bu mücadeleyi vereceğiz. Bunun bir alternatifi yok, bunu biz kabul etmiyoruz. Kimse Trabzonspor'a böyle bir şey dayatamaz. Bu işler çözülecek, öyle veya böyle çözülecek" ifadelerini kullandı.



TRABZONSPOR'A OPERASYON YAPIYORLAR

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor. Alanya'da oynanan tiyatroya kimse sessiz kalmasın. Bizim için ne federasyon ne de MHK yok hükmündedir. Söyledikleri, yaptıkları hiçbir şeye inanmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, lütfen bizim maçlarımıza baksın" dedi.