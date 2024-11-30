Konya tek attı 3 aldı! Adana Demirspor Konyaspor: 0-1 MAÇ SONUCU

Konyaspor gelecek hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Göztepe'ye konuk olacak.

Recep Uçar'ın bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken Mavi Şimşekler 2 puanda kaldı.

Bu sezon üst sıraları hedefleyen Konyaspor , Trendyol Süper Lig 'in 14. haftasında Adana Demirspor 'a konuk oldu. Yeşil beyazlılar, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 78. dakikasında Marko Jevtovic'in golüyle 3 puana ulaştı.

Adana Demirspor bir maçtan daha mağlubiyetle ayrıldı (DHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Ali Yavuz Kol, çalımlarla rakip ceza sahasına sokulup şutunu çekti, top kaleci Slowik'te kaldı.

20'nci dakikada orta sahada kazandığı kontratağa kalkan Konyaspor'da Jevtovic, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Vedat, iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik sağ tarafa uzanarak topu kornere çeldi.

64'üncü dakikada sol kanattan atağa kalkan Konyaspor'da Pedrinho'nun ortasında penaltı noktası civarında yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Köşe atışında yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

88'inci dakikada Konyaspor'un sol kanattan atağında Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aimbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Slowik topu kurtardı.

Karşılaşma sonunda Konyaspor, 1-0 galip geldi.