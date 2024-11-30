Karadeniz’de gol yağmuru! Samsunspor Bodrum FK 4-0 MAÇ SONUCU

Bu sezon Süper Lig'de yakaladığı çıkışla şampiyonluk potasına giren Samsunspor, 14. haftada Bodrum FK ile karşılaştı. Kırmızı beyazlılar, iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 4-0 yendi.

Thomas Reis'in öğrencilerini zafere götüren golleri Rick van Drongelen, Marius Mouandilmadji ve Soner Aydoğdu attı.

Bu sonuçla Samsunspor puanını 29'a yükseltirken yeşil beyazlılar 11'de kaldı.