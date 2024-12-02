Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit: "Hayatınızla oynuyorsunuz!"

PENALTI KAÇIRIP GOL ATTI
Jhon Arias küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Fluminense'nin deplasmanda Atletico Paranaense ile karşılaştığı mücadeleye damga vurdu.
Tecrübeli kanat oyuncusu, Lucas Belezi Barbosa'nin golü ile 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelenin 41. dakikasında penaltı vuruşunda topun başına geçti ancak isabet sağlayamadı.
İlk yarısı 1-0 biten mücadelenin 65. dakikasında Ganso'nun asisti sonrası eşitliği sağlayan golü attı. Mücadele 1-1 sona erdi.
JHON ARIAS'IN EŞİNE TEHDİT
Fluminense'ye 1 puanı getiren isim olan Jhon Arias, karşılaşma sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Instagram hesabından eşinin tehdit edildiğini duyurdu ve tepki gösterdi.
"HAYATLARINIZI MAHVEDECEKSİNİZ"
Yıldız futbolcu, eşinin tehdit edildiği Instagram hikayesini paylaşarak; "Her şeyin bir sınırı var. Hayatınızla oynuyorsunuz. Bu çok ciddi bir şey" ifadelerini kullandı.