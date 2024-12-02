Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit: "Hayatınızla oynuyorsunuz!"

İLK ADIM JHON ARIAS Sarı kırmızılı ekibin Ocak ayı transfer harekatında ilk sırayı Jhon Arias alıyor. Kolombiyalı futbolcu için yönetim dört koldan temaslarını devam ediyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu takımdan ayrılmaya çok yakın kariyerini Avrupa'da sürdürecek.

YÜZDE 50 PAY SORUNU Cimbom'un kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Fluminense oldukça yüksek bir bonservis talep ediyor. Bunun nedeni ise bonservis haklarının sadece yüzde 50'sine sahip olması.

BREZİLYA'DAN TALİPLERİ VAR Jhon Arias'ın tek talibi Galatasaray değil. Brezilya ekipleri de peşinden koşuyor. Ülke basınında özellikle Gremio ve Cruzeiro'nun isimleri ön plana çıkıyor. Jhon Arias'ın yanı sıra Fluminense de bu ihtimale çok sıcak bakmıyor. Bu nedenle Cimbom avantajlı.

YÜZDE 50 PAY SORUNU Cimbom'un kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Fluminense oldukça yüksek bir bonservis talep ediyor. Bunun nedeni ise bonservis haklarının sadece yüzde 50'sine sahip olması.