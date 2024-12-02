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Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit: "Hayatınızla oynuyorsunuz!"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın bir süredir transferini bitirebilmek adına uğraş verdiği futbolcu, hayatının şokunu yaşadı. Yıldız isim, eşinin sosyal medyadan tehdit edildiğini açıklayarak; "Her şeyin bir sınırı var. Hayatınızla oynuyorsunuz. Bu çok ciddi bir şey" sözleriyle isyan etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 19:42 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 19:47
Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit: Hayatınızla oynuyorsunuz!

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Şampiyonluk yarışını ilk sırada lider olarak sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mutlak 3 puan parolası ile çıktığı mücadelede aldığı 2-2'lik beraberlik sonrası büyük şok yaşadı. 2 puan kaybeden Okan Buruk ve öğrencileri yine de umudunu kaybetmiş değil.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

GALATASARAY KANATLANDI!

Galatasaray'ın Eyüpspor karşısındaki en dikkat çeken noktalarından biri kanat oyuncularının gol atmasıydı. Hem bir süredir eleştirilen Barış Alper Yılmaz ağları havalandırdı hem de Roland Sallai siftah yaparak takımının 1 puan aldığı maçta adından söz ettirdi.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

CİMBOM'UN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray'ın Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak adına umudu ilk günkü gibi devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk da öğrencilerini en iyi şekilde motive etmek adına uğraş verirken diğer yandan da gözünü transfer çevirdi.

Takımın eksik bölgelerine yapılacak takviyelerle özellikle hücum gücü daha da artırılacak.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

İLK ADIM JHON ARIAS

Sarı kırmızılı ekibin Ocak ayı transfer harekatında ilk sırayı Jhon Arias alıyor. Kolombiyalı futbolcu için yönetim dört koldan temaslarını devam ediyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu takımdan ayrılmaya çok yakın kariyerini Avrupa'da sürdürecek.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

YÜZDE 50 PAY SORUNU

Cimbom'un kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Fluminense oldukça yüksek bir bonservis talep ediyor. Bunun nedeni ise bonservis haklarının sadece yüzde 50'sine sahip olması.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

BREZİLYA'DAN TALİPLERİ VAR

Jhon Arias'ın tek talibi Galatasaray değil. Brezilya ekipleri de peşinden koşuyor. Ülke basınında özellikle Gremio ve Cruzeiro'nun isimleri ön plana çıkıyor.

Jhon Arias'ın yanı sıra Fluminense de bu ihtimale çok sıcak bakmıyor. Bu nedenle Cimbom avantajlı.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

YÜZDE 50 PAY SORUNU

Cimbom'un kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Fluminense oldukça yüksek bir bonservis talep ediyor. Bunun nedeni ise bonservis haklarının sadece yüzde 50'sine sahip olması.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

22 GOLDE ADI VAR

Galatasaray'ın kanat rotasyonundaki gücünü artırmak istediği Jhon Arias, gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Bu sezon 49 karşılaşmaya çıkan Kolombiyalı futbolcu, 14 kez fileleri sarsıp 8 de asist yaparak adından söz ettirdi.

Ayrıca takımının da en skorer isimleri arasında yer aldı.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

PENALTI KAÇIRIP GOL ATTI

Jhon Arias küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Fluminense'nin deplasmanda Atletico Paranaense ile karşılaştığı mücadeleye damga vurdu.

Tecrübeli kanat oyuncusu, Lucas Belezi Barbosa'nin golü ile 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelenin 41. dakikasında penaltı vuruşunda topun başına geçti ancak isabet sağlayamadı.

İlk yarısı 1-0 biten mücadelenin 65. dakikasında Ganso'nun asisti sonrası eşitliği sağlayan golü attı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

JHON ARIAS'IN EŞİNE TEHDİT

Fluminense'ye 1 puanı getiren isim olan Jhon Arias, karşılaşma sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Instagram hesabından eşinin tehdit edildiğini duyurdu ve tepki gösterdi.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

"HAYATLARINIZI MAHVEDECEKSİNİZ"

Yıldız futbolcu, eşinin tehdit edildiği Instagram hikayesini paylaşarak; "Her şeyin bir sınırı var. Hayatınızla oynuyorsunuz. Bu çok ciddi bir şey" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

İşte o paylaşım...

Galatasaray’ın transferinde sona yaklaştığı yıldız ismin eşine tehdit!

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