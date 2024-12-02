Uzun süredir hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna artık ulaşmak isteyen Fenerbahçe, 14. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Sarı lacivertlilerin tek hedefi yoluna kazanarak devam etmek ve Galatasaray ile olan farkı azaltmak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz, En-Nesyri
GAZİANTEP FK:
Fenerbahçe son maçında Kayserispor karşısında 6 gollü galibiyet elde etti (AA)
BÜYÜK FIRSAT YAKALADI
Fenerbahçe derbide yenildiği Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmek adına çok büyük fırsatı eline geçirdi. Jose Mourinho ve öğrencileri taraftarlarının önünde elde edeceği galibiyetle birlikte camiayı daha da kenetlemek ve şampiyonluğa olan inancı artırmak amacında.
Sarı lacivetli ekip şu ana kadar çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 29 puanla ikinci sırada bulunuyor.