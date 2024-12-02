Sarı lacivertlilerin tek hedefi yoluna kazanarak devam etmek ve Galatasaray ile olan farkı azaltmak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

Fenerbahçe son maçında Kayserispor karşısında 6 gollü galibiyet elde etti (AA)

BÜYÜK FIRSAT YAKALADI

Fenerbahçe derbide yenildiği Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmek adına çok büyük fırsatı eline geçirdi. Jose Mourinho ve öğrencileri taraftarlarının önünde elde edeceği galibiyetle birlikte camiayı daha da kenetlemek ve şampiyonluğa olan inancı artırmak amacında.

Sarı lacivetli ekip şu ana kadar çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 29 puanla ikinci sırada bulunuyor.