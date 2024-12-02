SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta 2 maçla sona eriyor. Adreslerden biri İstanbul. Şampiyonluk mücadelesinde rakibi Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesi sonrasında iştahlanan ve aradaki farkı eritme imkanını eline geçiren Fenerbahçe, son sıralardaki Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sarı lacivertliler zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak ve taraftarıyla daha da bütünleşip iddiasını sürdürmek amacında. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:58 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:59
Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun süredir hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna artık ulaşmak isteyen Fenerbahçe, 14. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerin tek hedefi yoluna kazanarak devam etmek ve Galatasaray ile olan farkı azaltmak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz, En-Nesyri

GAZİANTEP FK:

Fenerbahçe son maçında Kayserispor karşısında 6 gollü galibiyet elde etti (AA)Fenerbahçe son maçında Kayserispor karşısında 6 gollü galibiyet elde etti (AA)

BÜYÜK FIRSAT YAKALADI

Fenerbahçe derbide yenildiği Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmek adına çok büyük fırsatı eline geçirdi. Jose Mourinho ve öğrencileri taraftarlarının önünde elde edeceği galibiyetle birlikte camiayı daha da kenetlemek ve şampiyonluğa olan inancı artırmak amacında.

Sarı lacivetli ekip şu ana kadar çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 29 puanla ikinci sırada bulunuyor.

David Okereke (AA)David Okereke (AA)

GAZİANTEP İÇİN KRİTİK MAÇ

Bu sezon zor bir dönemden geçen Gaziantep FK ise Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'ye de zorluk çıkararak puan koparmayı hedefliyor. Güneydoğu temsilcisi şu ana kadar çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 15 puan topladı. Karşılaşma öncesinde 13. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe rakibi karşısındaki namağlup seriyi sürdürmeyi istiyor (İHA)Fenerbahçe rakibi karşısındaki namağlup seriyi sürdürmeyi istiyor (İHA)

DJIKU SINIRDA FENER'İN KAYBI YOK

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, bu akşamki maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Kanarya'nın rakibine karşı ligde oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamaması dikkat çekiyor. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 5 maçı da Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçeden 4 transfer birden! 2si tamam 2si yoldaFenerbahçeden 4 transfer birden! 2si tamam 2si yolda
Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 2'si tamam 2'si yolda
O teklife teşekkür! Fenerbahçede Oğuz Aydın gerçeğiO teklife teşekkür! Fenerbahçede Oğuz Aydın gerçeği
O teklife teşekkür! Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gerçeği

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yakından takip ediyoruz
İran’da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney’in gazetesinden Başkan Erdoğan’a İsrail iftirası Rusya’ya Suriye baskısı
Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçı ilk 11’i belli oldu
Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı’nda müjdeyi verdi: Yakında genelgeyi yayımlayacağız
Beşiktaş’ın Hatayspor maçı ilk 11’i belli oldu
Suriye’deki muhalif ilerleyiş Esad’a baston olan İran’ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam’a sonra Ankara’ya kırdı | Fidan’dan flaş Suriye açıklaması
Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Dijital basın payını almalı!
CANLI | Halep, İdlib, Şam... Ne oluyor ne bitiyor? Tel Rıfat’taki PKK/YPG hançeri söküldü... Terör tünelleri görüntülendi
Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den kaçtık itirafı: Efendilerine Bizi kurtarın diyerek yalvardı
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart
MİT’ten kırmızı kategoriye bir çizik! Tel Rıfat’ta PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda
Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Fırat Sarı ile müstehcen konuşmalarımız vardı
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı
ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı!
SON DAKİKA