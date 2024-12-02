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Beşiktaş'ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde yeni bir sayfa açmak için Hatayspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde Topraktepe sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 12:35
Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

DERDİ ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sıyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

BEŞIKTAŞ'TA 4 EKSİK

Kartal'da uzun süreli sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ernest Muçi de sakatlıkları sebebiyle Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

PAULİSTA AMELİYAT OLDU

Beşıktaş'ta sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan Brezilyalı futbolcu Paulista ameliyat oldu. alardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan, Siyah-beyazlı takımın Başkanı Hüseyin Yücel de 34 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı. Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

4 OYUNCU SINIRDA

Sıyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

LİGDE 9. RANDEVU

Beşıktaş ile Hatayspor, ligde 8 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 3, bordo-beyazlılar 2 galibiyet elde ederken 3 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 18 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde de 9 gole engel olmadı.

Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Görkem, Lamine, Aboubakar, Pedro, Fernandes, Rivas.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Tayyip Talha, Masuaku, Al Musrati, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Semih, Immobile.

Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

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