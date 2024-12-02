Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

PAULİSTA AMELİYAT OLDU



Beşıktaş'ta sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan Brezilyalı futbolcu Paulista ameliyat oldu. alardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan, Siyah-beyazlı takımın Başkanı Hüseyin Yücel de 34 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı. Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.



