Beşiktaş’ta farklı 11! Kartal beyaz sayfa peşinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
DERDİ ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.
Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
BEŞIKTAŞ'TA 4 EKSİK
Kartal'da uzun süreli sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ernest Muçi de sakatlıkları sebebiyle Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
PAULİSTA AMELİYAT OLDU
Beşıktaş'ta sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan Brezilyalı futbolcu Paulista ameliyat oldu. alardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan, Siyah-beyazlı takımın Başkanı Hüseyin Yücel de 34 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı. Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.
4 OYUNCU SINIRDA
Sıyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
LİGDE 9. RANDEVU
Beşıktaş ile Hatayspor, ligde 8 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 3, bordo-beyazlılar 2 galibiyet elde ederken 3 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 18 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde de 9 gole engel olmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Görkem, Lamine, Aboubakar, Pedro, Fernandes, Rivas.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Tayyip Talha, Masuaku, Al Musrati, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Semih, Immobile.