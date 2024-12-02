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Mourinho'dan dev sürpriz! Gaziantep maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Fenerbahçe sahasında Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i belirlerken büyük bir sürpriz yaşatacak. İşte Fenerbahçe - Gaziantep maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 11:32 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 12:53
Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantep maçı 11’ini belirledi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantpe maçı 11’ini belirledi

FENERBAHÇE SERİ YAKALADI

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantpe maçı 11’ini belirledi

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantpe maçı 11’ini belirledi

11. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Gaziantep FK, ligde 11. kez birbirine rakip olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.

Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.

Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantpe maçı 11’ini belirledi

DJIKU SINIRDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantpe maçı 11’ini belirledi

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ

Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz Aydın, En Nesyri.

Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantpe maçı 11’ini belirledi

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