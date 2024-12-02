Mourinho’dan dev sürpriz! Gaziantep maçı 11’ini belirledi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
FENERBAHÇE SERİ YAKALADI
Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
11. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Gaziantep FK, ligde 11. kez birbirine rakip olacak.
İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.
Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.
DJIKU SINIRDA
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.
MOURINHO'DAN SÜRPRİZ
Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, İrfan Can, Oğuz Aydın, En Nesyri.