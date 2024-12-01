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Cimbom'a Rams Park'ta şok! Galatasaray Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen öne geçmeyi başardı ancak son sözü konuk takım söyledi. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan Cimbom, Fenerbahçe'nin kazanması halinde farkın 3'e inmesine engel olamayacak. İşte Galatasaray - Eyüpspor maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 17:58 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 21:23
Cimbom’a Rams Park’ta şok! Galatasaray Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, Rams Park'ta ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

Gabriel Sara (AA)Gabriel Sara (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira, penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.

13. dakikada Eyüpspor öne geçti. Kontratak fırsatı yakalayan Eyüpspor'da Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu içeriye çevirdi. Arka direkte bulunan Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

18. dakikada Mertens'in ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Eyüpspor savunması, kaleciyi geçen topun kontrolünü sağladı ve golü önledi.

20. dakikada Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktasındaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sallai'nin dönen topa kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

31. dakikada Sara'nın ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke ve Thiam'ın birlikte yükseldiği top, sekerek kaleye yöneldi. Arka direkte Claro'nun çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağı kafayla Torreira ağlara göndermek istedi ancak kaleci Berke, son anda yaptığı müdahale ile mutlak bir golü önledi.

40. dakikada Sara'nın sol kanattan ceza alanına ortasında Sancez, topu arkaya doğru aşırttı. Osimhen'in vole vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

45+5. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sara'nın ceza alanına gönderdiği pasta Berke, topu uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa önce Sanchez, ardından Sallai vurdu. Berke, yakın mesafeden gelen iki şutta da gole engel oldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

47. dakikada Sara'nın sağ taraftan ortasında Osimhen'in kafayla indirdiği topta Sallai'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

53. dakikada Yunus'un pasında topla buluşan ve sağ taraftan içeriye yönelen Osimhen'in pasında Barış Alper'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Mertens'in sağ taraftan ortasında altıpas çizgisi gerisinden Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.

71. dakikada Taşkın'ın uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Ampem'in vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2

75. dakikada Sallai'nin sol taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı ortasında Barış'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

88. dakikada Osimhen'in topuk pasında ceza sahası içinde Kerem Demirbay'ın kaleci Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Berke gole meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Jelert'in sert vuruşunda kaleci Berke bir kez daha gole izin vermedi.

Lucas Torreia 100. maçı nedeniyle plaket aldı (X)Lucas Torreia 100. maçı nedeniyle plaket aldı (X)

LUCAS TORREIRA'YA PLAKET

Galatasaray'ın Eyüpspor ile karşılaştığı Süper Lig mücadelesi öncesi Lucas Torreira'ya 100. maçını oynamasından dolayı plaket takdim edildi.

Başkan Dursun Özbek, saha kenarında Uruguaylı yıldıza plaketini verdi.

Lucas Torreıra'ya 100. maç plaketi

Galatasaray Eyüpspor ile karşı karşıya geldi (İHA)Galatasaray Eyüpspor ile karşı karşıya geldi (İHA)

KADROYA GERİ DÖNDÜLER

Teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK maçında oynatıp AZ Alkmaar karşısında görev vermediği Metehan Baltacı ile UEFA Avrupa Ligi kdrosunda yer almayan Roland Sallai'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Genç stoper Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalinin konuşulduğu dönemde formasına iyice ısınırken Victor Osimhen'in yanında Yunus Akgün ve zaman zaman Dries Mertens ile Sallai konumlandı..

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN'İN ŞANSSIZLIĞI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, ilk 25 dakikada yaşadığı şanssızlıklarla maça damga vurdu. Nijeryalı forvetin bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bir pozisyonda ise direğe takıldı. Kendine gelen topun ardından Berke araya girerek son anda vuruş yapmasını engelledi. Karşılaşmanın en kritik anlarından birinde ise penaltı bekledi ancak Oğuzhan Çakır devam kararı verdi..

Roland Sallai (AA)Roland Sallai (AA)

SALLAI'DEN SİFTAH

Sarı kırmızılı ekibin yeni yıldızlarından Roland Sallai, ilk kez gol sevinci yaşadı. Macar futbolcu 8. maçında fileleri havalandırarak Eyüpspor karşısında takımına üstünlüğü getirdi.

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