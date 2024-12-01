Rize’de gol yağmuru! Çaykur Rizespor Kayserispor’u 3-0 yendi

Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Çaylur Rizespor, Kayserispor'u da yenerek yoluna devam etti. Mavi yeşilli Karadeniz temsilcisi rakibini 3-0 mağlup etti.

Ev sahibine 3 puanı getiren golleri Emrecan Bulut ve Ali Sowe (2) kaydetti.

Bu skorla Rizespor puanını 19'a yükseltirken gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise 12'de kaldı ve Alanyaspor'u ağırlayacak.