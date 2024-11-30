Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

Üst üste kazandığı 2 şampiyonluk sonrasında gözünü 2024-2025 sezonunu zirvede bitirmeye çeviren Galatasaray , oynadığı 12 maçta 34 toplayarak iddiasını ortaya koydu ve zirvede yer aldı. En yakın rakibi Fenerbahçe 'nin 5 puan önünde bulunan Okan Buruk ve öğrencileri, ipi göğüslemek adına mesai harcıyor.

TRANSFER SERT GEÇECEK

Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi için hazırlıklar başladı ve temaslar hızlandırıldı. Belirlenen bölgeler için oluşturulan listeler dahilinde oyuncular, kulüpleri ve menajerleri ile görüşmeler yapılıyor. Lisede birbirinden yıldız futbolcular bulunurken taraftar da hangi isimlerin imza atacağını merakla bekliyor.

Diğer yandan bu süreçlerde rakipler de var. Yönetim ilgileri bertaraf edebilmek adına ayrı bir çaba içerisinde.