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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer çalışmalarına hız verdi. Nokta atışı yaparak zirvedeki oyuncu grubunun kalitesini daha da yukarı çekmek isteyen teknik heyet ve yönetim birçok ismi listesinde bulunduruyor. Sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe'nin eski yıldızını da istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 17:21 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 17:22
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

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Üst üste kazandığı 2 şampiyonluk sonrasında gözünü 2024-2025 sezonunu zirvede bitirmeye çeviren Galatasaray, oynadığı 12 maçta 34 toplayarak iddiasını ortaya koydu ve zirvede yer aldı. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Okan Buruk ve öğrencileri, ipi göğüslemek adına mesai harcıyor.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

TRANSFER SERT GEÇECEK

Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi için hazırlıklar başladı ve temaslar hızlandırıldı. Belirlenen bölgeler için oluşturulan listeler dahilinde oyuncular, kulüpleri ve menajerleri ile görüşmeler yapılıyor. Lisede birbirinden yıldız futbolcular bulunurken taraftar da hangi isimlerin imza atacağını merakla bekliyor.

Diğer yandan bu süreçlerde rakipler de var. Yönetim ilgileri bertaraf edebilmek adına ayrı bir çaba içerisinde.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

ÖNCELİK FORVETİN

Sarı kırmızılı ekibin gündemindeki ilk mevki forvet. Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından sezonu kapatmasıyla bu bölge için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Arjantinli golcünün yokluğunu en az hasarla atlatmak isteyen Cimbom alernatiflerini de hazırladı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

ORTA SAHA İÇİN DE ADIM ATILACAK

Okan Buruk'un talebi üzerine orta alanda da elini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in takımdan ayrılmasıyla birlikte bu mevki için de girişimlerini sıklaştıracak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

YENİ KALECİ GÜNDEMDE

Fernando Muslera'nın Galatasaray kariyerine devam edip etmeyeceği de merak konusu. Ayrıca yedek eldiven konusunda da sıkıntı yaşamak istemeyen Aslan, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

ALTAY BAYINDIR BOMBASI

Galatasaray, Manchester United'da forma giyen ancak istediği süreleri alamayan Altay Bayındır için devre arası transfer döneminde İngiliz devinin kapısını çalacak.

Erik Ten Hag dönemindeki şanssızlığını Ruben Amorim ile de kırmayı başaramayacak gibi gözüken milli file bekçisinin yollarını ayırması bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

Akşam'ın haberine göre Cimbom, Altay Bayındır için nabız yokladı. Böylelikle hem Muslera'nın alternatifi ve futbolu bırakması halinde yerine geçecek isim belirlenecek hem de rotasyon adına önemli bir file bekçisi ile kale sağlama alınacak.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

CELTIC DE DEVREDE

Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi istediği öne sürülen Altay Bayındır için Celtic'in de transfer sürecine dahil olduğu iddia edildi. Kasper Schmeichel'in yaşlanması üzerine kaleci arayan yeşil beyazlı Glasgow temsilcisinin Ocak ayında transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor! Bomba patlayacak

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