Barca’ya evinde soğuk duş! Barcelona Las Palmas 1-2 MAÇ SONUCU

Las Palmas 'ın gollerini 49. dakikada Sandro Ramirez ve 67. dakikada Fabio Silva kaydederken, Barcelona 'nın tek sayısı 61. dakikada Raphinha'dan geldi.

Barcelona 3 maçtır kazanamıyor (REUTERS)

BARCELONA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu mağlubiyetle Barcelona, LaLiga'da oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi ve yalnızca 1 puan toplayabildi. Toplamda 34 puanda kalan Katalan ekibi, liderlik yarışında ağır bir darbe aldı.

REAL MADRİD LİDERLİK İÇİN AVANTAJLI

15 maçta 34 puanı bulunan Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid, 13 maç sonunda 30 puanda. Eksik maçlarını kazanması durumunda Real Madrid liderlik koltuğuna oturabilecek.