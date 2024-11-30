Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

EN UZUN SERİ

Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi zaferi de bulunan En-Nesyri, bu kulvarda 3 maç üst üste gol atarak kendi adına bir ilki başardı ve en uzun serisini yakaladı. Manchester United, AZ Alkmaa ve Slavia Prag ağlarını havalandırarak kalitesini de yeniden ispat etti.