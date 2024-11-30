Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

Uzun süredir özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Forvet mevkisine de Youssef En-Nesyri hamlesi yapılmıştı. Kulüp rekoruna imza atılan süreçle birlikte Faslı futbolcu çubuklu formayı giydi.
BEKLENDİĞİ GİBİ BAŞLAMADI
Jose Mourinho'nun ısrarı üzerine alınan Youssef En-Nesyri, ilk etapta beklentileri karşılamakta zorlandı. Hazır olmayan görüntüsü ile zaman zaman eleştirilerin de hedef noktası haline geldi.
Ancak rüzgar tersine döndü. Goller atmaya başlayan dev forvet kendisini sevdirmeyi başardı.
UZUN SÜRE SESSİZ KALDI
Göztepe karşısında fileleri havalandırıp İzmir'de 1 puanı getiren 27 yaşındaki golcü, uzun süre gol atamadı. Bu durum stresi de beraberinde getirdi.
Edin Dzeko ile rekabetinde de zaman zaman geri planda kaldı. Fakat bir açıldı pir açıldı.