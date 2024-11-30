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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag'ı 2-1 yenerek moral buldu ve haftayı kayıpsız kapattı. Sarı lacivertli ekipte sezon başında alınan Youssef En-Nesyri için birçok talibin olduğu biliniyordu. Kanarya, Faslı yıldız hakkındaki kararını verdi. Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime talebini iletti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 18:12 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 18:17
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

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Uzun süredir özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

Forvet mevkisine de Youssef En-Nesyri hamlesi yapılmıştı. Kulüp rekoruna imza atılan süreçle birlikte Faslı futbolcu çubuklu formayı giydi.

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

BEKLENDİĞİ GİBİ BAŞLAMADI

Jose Mourinho'nun ısrarı üzerine alınan Youssef En-Nesyri, ilk etapta beklentileri karşılamakta zorlandı. Hazır olmayan görüntüsü ile zaman zaman eleştirilerin de hedef noktası haline geldi.

Ancak rüzgar tersine döndü. Goller atmaya başlayan dev forvet kendisini sevdirmeyi başardı.

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

UZUN SÜRE SESSİZ KALDI

Göztepe karşısında fileleri havalandırıp İzmir'de 1 puanı getiren 27 yaşındaki golcü, uzun süre gol atamadı. Bu durum stresi de beraberinde getirdi.

Edin Dzeko ile rekabetinde de zaman zaman geri planda kaldı. Fakat bir açıldı pir açıldı.

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

EN UZUN SERİ

Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi zaferi de bulunan En-Nesyri, bu kulvarda 3 maç üst üste gol atarak kendi adına bir ilki başardı ve en uzun serisini yakaladı. Manchester United, AZ Alkmaa ve Slavia Prag ağlarını havalandırarak kalitesini de yeniden ispat etti.

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

PEŞİNDEN KOŞUYOLAR

İspanya'daki kariyerinin ardından Türkiye'de de ön plana çıkan deneyimli santrfor için Arap takımları ve özellikle West Ham United'ın devrede olduğu biliniyordu.

Hatta Arap kulüplerinin devreye girerek rekor teklif ilettiği dahi yurt dışı basınında yer aldı.

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

İngilizler ise West Ham'ın Youssef En-Nesyri'yi alacağını ve sarı lacivertli ekibin Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak adına görüşmeler yapacağını öne sürdü.

Hatt Fransız yıldızın haftalık 90 bin sterlin üzerinden anlaşma yapabileceği dahi yazıldı.

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

MOURINHO'DAN VETO

Sezon başında oyuncusunu takımına kazandırmak adına büyük uğraş veren Jose Mourinho, sürece dahil olarak Youssef En-Nesyri adına kararını verdi.

Portekizli teknik adam öğrencisinden çok memnun olduğunu dile getirerek ayrılıktan yana görüş bildirmedi. Yapılan görüşmelerden tecrübeli futbolcunun gönderilmeme kararı çıktı.

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi

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