Jose Mourinho’dan Slavia Prag zaferi sonrası Süper Lig mesajı

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, oyuncuları hakkında övgü dolu sözlerle kullanarak. "Oyuncularıma tebrikler, harika bir performans sergilediler. İlk yarıda bazı defansif hatalar yaptık ancak ikinci yarıda yaptığımız taktiksel değişikliklerle istikrarı sağladık. Oyuncularım sahada ne gerekiyorsa yaptı. Ancak bu maçı yönetmek benim için kolay olmadı. Eksik oyuncularımız vardı, sahadaki birçok oyuncum sarı kart sınırındaydı ve hamle şansım sınırlıydı." dedi.
Jose Mourinho kritik deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardı (REUTERS)
"KADIKÖY'DE KADERİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ"
Mourinho, alınan galibiyetin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Şimdi Kadıköy'de kendi kaderimizi belirleyeceğiz. Pozitif bir durumdayız ve grupta orta sıralardayız. Ancak Avrupa'yı düşünürken Süper Lig'de de istikrar sağlamamız gerekiyor."
Jose Mourinho hakemin bazı kararlarının tartışmalı olduğunu söyledi (İHA)
HAKEM YORUMU: "RAKİP AFFEDİLDİ"
Tecrübeli teknik direktör, maçın hakemi hakkında da görüşlerini paylaştı: "Rakibin en az bir kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Ancak hakem o pozisyonda affetti diyebilirim. Bize karşı ise kartlarını cömertçe kullandı. Genel olarak kötü bir yönetim sergilemedi ancak bazı kararları tartışmalıydı.