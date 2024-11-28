Jose Mourinho’dan Slavia Prag zaferi sonrası Süper Lig mesajı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, oyuncuları hakkında övgü dolu sözlerle kullanarak. "Oyuncularıma tebrikler, harika bir performans sergilediler. İlk yarıda bazı defansif hatalar yaptık ancak ikinci yarıda yaptığımız taktiksel değişikliklerle istikrarı sağladık. Oyuncularım sahada ne gerekiyorsa yaptı. Ancak bu maçı yönetmek benim için kolay olmadı. Eksik oyuncularımız vardı, sahadaki birçok oyuncum sarı kart sınırındaydı ve hamle şansım sınırlıydı." dedi.