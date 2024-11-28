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Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst kararı! Görevde kalacak mı?

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Maccabi Tel Aviv yenilgisinin ardından Giovanni van Bronckhorst'un durumuyla alakalı yarın toplanarak bir karar verecek.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:47 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 00:06
Beşiktaş’tan Giovanni van Bronckhorst kararı! Görevde kalacak mı?

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TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Yönetim Kurulu, Maccabi Tel Aviv yenilgisinin ardından Giovanni van Bronckhorst'un durumuyla ilgili olarak yarın toplanarak bir karar verecek.

6 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, son haftalarda kötü bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, son 6 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Süper Lig'in ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilgi sonrası yönetim kurulu bir araya gelecek.

Giovanni van Bronckhorst'tan istifa sorusuna yanıt

Giovanni van Bronckhorst (AA)Giovanni van Bronckhorst (AA)

Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş Karnesi
Toplam Maç: 20
Galibiyet: 10
Beraberlik: 4
Mağlubiyet: 6
Atılan Gol: 39
Yenilen Gol: 29

BEŞİKTAŞ VE AVRUPA KUPALARI TARİHİ BİR İLK

Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Avrupa kupalarında ilk kez bir İsrail takımına yenildi.

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