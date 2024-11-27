Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
İşte müsabakaları yönetecek isimler
29 Kasım 2024 Cuma
ONVO Antalyaspor - Net Global Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım 2024 Cumartesi
Reeder Samsunspor - SIPAY Bodrum FK: Ozan Ergün
Adana Demirspor - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Göztepe: Çağdaş Altay
01 Aralık 2024 Pazar
Çaykur Rizespor - Bellona Kayserispor: Emre Kargın
Galatasaray - İKAS Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
02 Aralık 2024 Pazartesi
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam