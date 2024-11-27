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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tüm karşılaşmalarda düdük çalacak isimleri duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:14 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:28
Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Burak Pakkan (AA)Burak Pakkan (AA)

İşte müsabakaları yönetecek isimler

29 Kasım 2024 Cuma
ONVO Antalyaspor - Net Global Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım 2024 Cumartesi
Reeder Samsunspor - SIPAY Bodrum FK: Ozan Ergün
Adana Demirspor - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Göztepe: Çağdaş Altay

01 Aralık 2024 Pazar
Çaykur Rizespor - Bellona Kayserispor: Emre Kargın
Galatasaray - İKAS Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu

02 Aralık 2024 Pazartesi
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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