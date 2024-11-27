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Fenerbahçe'de eksik çok! Slavia Prag maçının kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de zorlu randevunun kadrosu duyuruldu. Sarı lacivertli ekipte Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Kostic, Levent, Oğuz, Bartuğ ve Mert Hakan karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:47 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:10
Fenerbahçe’de eksik çok! Slavia Prag maçının kadrosu açıklandı

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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ekiplerimizden biri olan Fenerbahçe, 5. maçında Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Şu ana kadar 5 puan toplayan ve 21. sırada bulunan sarı lacivertliler, Çekya deplasmanındaki kadrosunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Amrabat ve gribal sebepten ötürü Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı.

UEFA listesinde isimleri bulunmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz da Prag deplasmanına götürülmeyen isimler. .

İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu;

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu /Fenerbahçe X hesabı)Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu /Fenerbahçe X hesabı)

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