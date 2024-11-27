Galatasaray’ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu! 4 eksik var

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı puanlarla zirve mücadelesi veren Galatasaray, 5. haftada AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Hollanda yolculuğu öncesinde kadrosunu açıkladı. Listede 4 yıldız yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı puanlarla zirve mücadelesi veren Galatasaray, 5. haftada AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Hollanda yolculuğu öncesinde kadrosunu açıkladı. Listede 4 yıldız yer almadı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra listeye eklenmeyen Roland Sallai Alkmaar'a götürülmedi.
İşte Cimbom'un kadrosu;