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Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu! 4 eksik var

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 5. hafta maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar zorlu randevunun kadrosunu açıkladı. Listede 4 yıldız yer almadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:39 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:54
Galatasaray’ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu! 4 eksik var

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UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı puanlarla zirve mücadelesi veren Galatasaray, 5. haftada AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Hollanda yolculuğu öncesinde kadrosunu açıkladı. Listede 4 yıldız yer almadı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra listeye eklenmeyen Roland Sallai Alkmaar'a götürülmedi.

İşte Cimbom'un kadrosu;

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