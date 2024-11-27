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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa tepkisi! "Bunlar FETÖ taktikleri"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Macaristan'da seyircisiz olarak oynanacak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunarak; "O zamanki FETÖ kumpasını bugün de 2015'te ortaya çıkan bir görüntüden yapmak istiyorlar. 2015'teki FETÖ'nün servisini kimin formalarıyla, kimin amblemleriyle kim taşıyorsa onlar utansın. Bunlar bizi güçlendirir." dedi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:06 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa tepkisi! Bunlar FETÖ taktikleri

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Macaristan'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu (DHA)İbrahim Hacıosmanoğlu (DHA)

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın bu maçının adeta bir milli maç havasında geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Beşiktaş önemli bir maç oynayacak, milli maç gibi. Bugün Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız ama Rusya'ya uygulanan ambargo; kadınları, çocukları adeta katledenlere uygulanmıyor. Gazze'nin yanındayız. Beşiktaş kulübümüz inşallah hem sahada cevap verip, hem de Müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır."

İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

"KİMİN FORMASIYLA YAPIYORLARSA ONLAR UTANSIN"

Hacıosmanoğlu, istifa edeceği yönündeki haberlere ise sert tepki göstererek, "Benim telefonumda Fuat Avni'nin 'istifa etmezsen böyle böyle olur' yazdığı mesajlar duruyor 2015'ten. O zamanki FETÖ kumpasını bugün de 2015'te ortaya çıkan bir görüntüden yapmak istiyorlar. 2015'teki FETÖ'nün servisini kimin formalarıyla, kimin amblemleriyle kim taşıyorsa onlar utansın. Bunlar bizi güçlendirir." ifadelerini kullandı.

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