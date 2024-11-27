Mauro Icardi ne zaman ameliyat olacak? Galatasaray’dan açıklama!

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, Tottenham maçında sezonu kapatan Mauro Icardi 'nin yanı sıra kısa süre önce sakatlık geçiren Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ile ilgili son durumu paylaştı.

Mauro Icardi (AA)

MAURO ICARDI NE ZAMAN AMELİYAT OLACAK?

Yener İnce şunları söyledi, "Mauro'ya isterse İstanbul'da isterse dünyanın herhangi bir yerinde bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik. 2 Aralık tarihinde yapılacak ameliyattan sonra rehabilitasyonun aksamaması adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik."

İnce: "Ismail Jakobs AZ Alkmaar maçında bizimle olacak. Kaan Ayhan'ın tedavisine devam edilecek."