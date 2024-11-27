Halil Umut Meler Suudi Arabistan’da maç yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun özel daveti ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayı ile 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal arasında oynanacak kritik maçı yönetecek.
Halil Umut Meler (AA)
Karşılaşma, Riyad'daki Al-Shabab Club Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in yardımcıları Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. VAR hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastien Dankert görev alırken, AVAR pozisyonunda Murat Tuğberk Curbay yer alacak.