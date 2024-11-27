Halil Umut Meler Suudi Arabistan’da maç yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun özel daveti ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayı ile 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal arasında oynanacak kritik maçı yönetecek.