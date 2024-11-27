Avrupa’da yine hüsran! Başakşehir Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

Bu sezon katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk 3 hafta itibarıyla galibiyet alamayan Başakşehir, evinde ağırladığı Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sezon katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk 3 hafta itibarıyla galibiyet alamayan Başakşehir, evinde ağırladığı Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sağ taraftan atılan pas sonrasında Teodor Lungu, ceza yayının önünde topla buluştu ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
8. dakikada sağ taraftan Keny'nin arka direğe ortasında iyi yükselen Figueiredo'nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
16. dakikada kaleci Muhammed'in uzun gönderdiği top rakip savunmadan sekerek Piatek'in önüne düştü. Kaleciyi önde gören Piatek'in ceza yayı gerisinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
34. dakikada Opoku kendi yarı alanında kaptığı topla ilerleyip savunma arkasına koşu yapan Figueireido'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Şmalenea topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Keny'nin sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
41. dakikada Piatek'in şutunda meşin yuvarlağın Douanla'nın eline çarpması sonrası hakem Genc Nuza penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1.
GOLLER
43' GOOOOOOOL! Piatek Başakşehir'i penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçirdi
GOOOLLL! Piatek penaltıyı gole çevirdi ve temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti! ⚽️ #UECL pic.twitter.com/Ku24AdYXqr— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
90+6' GOL Petrocub, Başakşehir karşısında beraberliği yakaladı
Petrocub, 90+6. dakikada bulduğu golle Başakşehir karşısında beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/HDDouuEJ05— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
UEFA Konferans Ligi 4. haftasında sahasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşan Başakşehir'de, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK müsabakasına göre 7 farklı isim 11'de yer aldı.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Moldova ekibi Peetrocub'u konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının 11'ine göre Moldova temsilcisi karşısında sahaya 7 değişiklik ile çıktı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçında görev verdiği Hamza Güreler, Lucas Lima, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in yerine Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Onur Ergün, Dimitrios Pelkas, Philippe Keny ve Joao Figueiredo'ya ilk 11'de görev verdi.
YİNE EVİNDE OYNAYACAK
Başakşehir evinde karşılaştığı Petroclub'un ardından 5. haftada da İstanbul'da sahaya çıkacak. 12 Aralık'ta Heidenheim'i ağırlayacak olan Çağdaş Atan, kapanışı Belçika'da Cercle Brugge ile yapacak.
Temsilcimizin bu sezon elde ettği sonuçlar şu şekilde;
|Tarih
|Rakip
|Sonuç/Durum
|2 Ekim 2024
|Rapid Wien
|1-2 🟥
|24 Ekim 2024
|Celje
|0-1 🟥
|7 Kasım 2024
|Kopenhag
|2-2 🟧
|27 Kasım 2024
|Petrocub
|1-1 🟧
|12 Aralık 2024
|Heidenheim
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|19 Aralık 2024
|Cercle Brugge
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