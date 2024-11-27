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Avrupa'da yine hüsran! Başakşehir Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 4. hafta mücadelesinde Petrocub'u ağırladı. Turuncu lacivertliler rakibini Krzysztof Piatek'in penaltısıyla 1-0 öne geçti. Ancak 90+6'daki ilk isabetli şutun ardından beraberlik golünü bulan Romen temsilcisi ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte Başakşehir - Petrocub maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:20 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:43
Avrupa’da yine hüsran! Başakşehir Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

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Bu sezon katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk 3 hafta itibarıyla galibiyet alamayan Başakşehir, evinde ağırladığı Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Onur Ergün (AA)Onur Ergün (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan atılan pas sonrasında Teodor Lungu, ceza yayının önünde topla buluştu ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

8. dakikada sağ taraftan Keny'nin arka direğe ortasında iyi yükselen Figueiredo'nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada kaleci Muhammed'in uzun gönderdiği top rakip savunmadan sekerek Piatek'in önüne düştü. Kaleciyi önde gören Piatek'in ceza yayı gerisinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

34. dakikada Opoku kendi yarı alanında kaptığı topla ilerleyip savunma arkasına koşu yapan Figueireido'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Şmalenea topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Keny'nin sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

41. dakikada Piatek'in şutunda meşin yuvarlağın Douanla'nın eline çarpması sonrası hakem Genc Nuza penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1.

GOLLER

43' GOOOOOOOL! Piatek Başakşehir'i penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçirdi

90+6' GOL Petrocub, Başakşehir karşısında beraberliği yakaladı

Olivier Kemen (AA)Olivier Kemen (AA)

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında sahasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşan Başakşehir'de, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK müsabakasına göre 7 farklı isim 11'de yer aldı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Moldova ekibi Peetrocub'u konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının 11'ine göre Moldova temsilcisi karşısında sahaya 7 değişiklik ile çıktı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçında görev verdiği Hamza Güreler, Lucas Lima, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in yerine Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Onur Ergün, Dimitrios Pelkas, Philippe Keny ve Joao Figueiredo'ya ilk 11'de görev verdi.

Philippe Keny (AA)Philippe Keny (AA)

YİNE EVİNDE OYNAYACAK

Başakşehir evinde karşılaştığı Petroclub'un ardından 5. haftada da İstanbul'da sahaya çıkacak. 12 Aralık'ta Heidenheim'i ağırlayacak olan Çağdaş Atan, kapanışı Belçika'da Cercle Brugge ile yapacak.

Jerome Opoku (AA)Jerome Opoku (AA)

Temsilcimizin bu sezon elde ettği sonuçlar şu şekilde;

Tarih Rakip Sonuç/Durum
2 Ekim 2024 Rapid Wien 1-2 🟥
24 Ekim 2024 Celje 0-1 🟥
7 Kasım 2024 Kopenhag 2-2 🟧
27 Kasım 2024 Petrocub 1-1 🟧
12 Aralık 2024 Heidenheim
19 Aralık 2024 Cercle Brugge
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