Avrupa’da yine hüsran! Başakşehir Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

4. dakikada sağ taraftan atılan pas sonrasında Teodor Lungu, ceza yayının önünde topla buluştu ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Olivier Kemen (AA)

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında sahasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşan Başakşehir'de, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK müsabakasına göre 7 farklı isim 11'de yer aldı.



Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Moldova ekibi Peetrocub'u konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının 11'ine göre Moldova temsilcisi karşısında sahaya 7 değişiklik ile çıktı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçında görev verdiği Hamza Güreler, Lucas Lima, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in yerine Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Onur Ergün, Dimitrios Pelkas, Philippe Keny ve Joao Figueiredo'ya ilk 11'de görev verdi.