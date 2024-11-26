UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçları başladı. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasının bu haftasında toplam 9 karşılaşma oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçları başladı. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasının bu haftasında toplam 9 karşılaşma oynandı.
Günün en dikkat çeken sonucuna İspanyol ekibi Atletico Madrid imza attı; Çek kulübü Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 mağlup etti. Atalanta ise Young Boys'u, Bayer Leverkusen de Salzburg'u 5-0'lık skorlarla yendi.
İngiltere'de Manchester City, Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle galibiyeti kaçırdı. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain'i Kim Min-jae'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
İşte alınan diğer sonuçlar:
SLOVAN BRATİSLAVA 2-3 MİLAN
hafta mücadelesinde Sloven Bratislava, Milan'ı ağırladı. İtalyan temsilcisi, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Milan'ın gollerini 21. dakikada Christian Pulisic, 68. dakikada Rafael Leao ve 71. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Bratislava ise 24. dakikada Tigran Barseghyan ve 88. dakikada Nino Marcelli'nin golleriyle karşılık verdi.
Bu sonuçla Milan, puanını 9'a yükseltirken, Slovak ekibi Bratislava 0 puanla son sırada kaldı. Ayrıca, Bratislava'da Tolic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
BAYERN MÜNİH 1-0 PARİS SAİNT-GERMAİN
hafta karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında PSG'yi konuk etti. Alman temsilcisi, maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bayern'in tek golünü 38. dakikada Kim Min-Jae kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, puanını 9'a çıkarırken, PSG 4 puanda kaldı. Ayrıca, karşılaşmanın 56. dakikasında PSG'nin oyuncusu Ousmane Dembélé, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
INTER 1-0 LEİPZİG
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Inter ile RB Leipzig kozlarını paylaştı.
Milli yıldızmız Hakan Çalhanoğlu'nun forma terlettiği maçta Inter rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçın ve Inter'in tek golü 27. dakikada konuk takımdan Lukeba'nın kendi kalesina attığı gol sonucunda geldi.
Bu maçın ardından Inter 13 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
RB Leipzig ise henüz puanla tanışamadı ve 33. sırada yer alıyor.
BARCELONA 3-0 BREST
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Barcelona, sahasında Brest'i 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada bir kez daha Lewandowski kaydetti.
Bu sonuçla Barcelona, 12 puanla grubunda 2. sırada yer alırken, Brest ise 10 puanla 9. sırada kaldı.
BAYER LEVERKUSEN 5-0 SALZBURG
Bayer Leverkusen, sahasında Salzburg'u 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.
Leverkusen'in gollerini 8. ve 30. dakikalarda Florian Wirtz, 11. dakikada Alejandro Grimaldo, 61. dakikada Patrik Schick ve 72. dakikada Aleix Garcia kaydetti.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, puanını 10'a çıkarırken, Salzburg 3 puanda kaldı.
SPORTİNG 1-5 ARSENAL
Arsenal, Portekiz'de Sporting'i 5-1'lik net bir skorla mağlup etti.
Arsenal'in gollerini 7. dakikada Gabriel Martinelli, 22. dakikada Kai Havertz, 45+1'de Gabriel, 65. dakikada penaltıdan Bukayo Saka ve 82. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Sporting'in tek golünü ise 47. dakikada Gonçalo Inácio attı.
Bu sonuçla Arsenal, puanını 10'a çıkarırken, Sporting 10 puanda kaldı.
YOUNG BOYS 1-6 ATALANTA
Young Boys, sahasında Atalanta'yı 6-1'lik farkla mağlup etti.
Atalanta'nın gollerini 9. ve 39. dakikalarda Mateo Retegui, 28. dakikada Davic von Ballmoos (K.K), 31. dakikada Sead Kolasinac, 56. dakikada Charles De Ketelaere ve 90. dakikada Lazar Samardzic kaydetti. Young Boys'un tek golünü ise 11. dakikada Silvere Ganvoula attı.
Bu sonuçla Atalanta, puanını 11'e yükseltirken, Young Boys 0 puanda kaldı.
MANCHESTER CİTY 3-3 FEYENOORD
Manchester City, 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord'a karşı skoru koruyamayarak beraberliğe razı oldu. City'nin gollerini 44. dakikada penaltıdan Erling Haaland, 50. dakikada İlkay Gündoğan ve 53. dakikada bir kez daha Haaland kaydetti. Feyenoord ise 75. dakikada Moussa, 82. dakikada Gimenez ve 89. dakikada Hancko'nun golleriyle maçı eşitledi.
SPARTA PRAG 0-6 ATLETİCO MADRİD
5. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, deplasmanda Sparta Prag'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Atletico Madrid'in gollerini 15. ve 59. dakikada Alvarez, 43. dakikada Llorente, 70. dakikada Griezmann, 85. ve 89. dakikalarda ise Correa kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 9 puana ulaşırken, Sparta Prag 4 puanda kaldı.