Arsenal, Portekiz’de Sporting’i 5-1’lik net bir skorla mağlup etti. SPORTİNG 1-5 ARSENAL Arsenal, Portekiz'de Sporting'i 5-1'lik net bir skorla mağlup etti. Arsenal'in gollerini 7. dakikada Gabriel Martinelli, 22. dakikada Kai Havertz, 45+1'de Gabriel, 65. dakikada penaltıdan Bukayo Saka ve 82. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Sporting'in tek golünü ise 47. dakikada Gonçalo Inácio attı. Bu sonuçla Arsenal, puanını 10'a çıkarırken, Sporting 10 puanda kaldı.

Young Boys, sahasında Atalanta’yı 6-1’lik farkla mağlup etti YOUNG BOYS 1-6 ATALANTA Young Boys, sahasında Atalanta'yı 6-1'lik farkla mağlup etti. Atalanta'nın gollerini 9. ve 39. dakikalarda Mateo Retegui, 28. dakikada Davic von Ballmoos (K.K), 31. dakikada Sead Kolasinac, 56. dakikada Charles De Ketelaere ve 90. dakikada Lazar Samardzic kaydetti. Young Boys'un tek golünü ise 11. dakikada Silvere Ganvoula attı. Bu sonuçla Atalanta, puanını 11'e yükseltirken, Young Boys 0 puanda kaldı.

Manchester City, 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord ile berabere kaldı MANCHESTER CİTY 3-3 FEYENOORD Manchester City, 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord'a karşı skoru koruyamayarak beraberliğe razı oldu. City'nin gollerini 44. dakikada penaltıdan Erling Haaland, 50. dakikada İlkay Gündoğan ve 53. dakikada bir kez daha Haaland kaydetti. Feyenoord ise 75. dakikada Moussa, 82. dakikada Gimenez ve 89. dakikada Hancko'nun golleriyle maçı eşitledi.

Atletico Madrid, deplasmanda Sparta Prag’ı 6-0 yendi SPARTA PRAG 0-6 ATLETİCO MADRİD 5. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, deplasmanda Sparta Prag'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Atletico Madrid'in gollerini 15. ve 59. dakikada Alvarez, 43. dakikada Llorente, 70. dakikada Griezmann, 85. ve 89. dakikalarda ise Correa kaydetti. Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 9 puana ulaşırken, Sparta Prag 4 puanda kaldı.