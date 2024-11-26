Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! 4 puan farkla mutlu son
Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam etti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapatırken, Beşiktaş sahasında Göztepe'ye yenildi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, ilk 13 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de şampiyonlukla tamamlayacak takımın tahminini duyurdu. İşte Fotomaç'ın derlediği Süper Lig'de 2024/25 sezonunun sıralaması...
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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:19Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:21