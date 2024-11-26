SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! 4 puan farkla mutlu son

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam etti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapatırken, Beşiktaş sahasında Göztepe'ye yenildi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, ilk 13 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de şampiyonlukla tamamlayacak takımın tahminini duyurdu. İşte Fotomaç'ın derlediği Süper Lig'de 2024/25 sezonunun sıralaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:19 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:21
Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! 4 puan farkla mutlu son

Dünyanın önde gelen futbol veri sitelerinden Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayacak ve küme düşecek takımları açıkladı.

İşte oluşan sıralama;

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! 4 puan farkla mutlu son

19- ADANA DEMİRSPOR: 17

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! 4 puan farkla mutlu son

18- HATAYSPOR: 30

SON DAKİKA