Galatasaray Lyon’un Ganalı yıldızı Ernest Nuamah’ın peşinde!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray devre arasında yapacağı transferler için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik krizde olan ve devre arasında oyuncu satışı yapacak olan Lyon'un yıldızına göz dikti. Cimbom, Fransız ekibinin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Nuamah'ı transfer etmek için harekete geçti.

Ernest Nuamah (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Galatasaray, genç yıldızı Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giydiği dönemde de kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Nuamah, geçtiğimiz yıl Belçika Ligi takımlarından Molenbeek'e transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar o dönem alamadığı yıldız futbolcu için yeniden masaya oturacak. Galatasaray'ın transferi 10 milyon Euro'ya bitirmek istediği öğrenildi.