Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Braga’nın Malili stoperi Sikou Niakate için harekete geçildi

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Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir yandan Anderson Talisca ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler bir yandan da savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

Sikou Niakate (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Gündeme son gelen isim ise Portekiz Ligi temsilcilerinden Braga'nın Malili stoperi Sikou Niakate oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında hem sol stoper hem de sol bek oynayan bir oyuncu istedi. Sportif Direktör Mario Branco ise tecrübeli teknik adama Braga'da top koşturan Sikou Niakate'yi sundu. Jose Mourinho'nun vereceği karara göre yönetim harekete geçecek.