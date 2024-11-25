Victor Osimhen İtalya'da olay oldu! "Artık bunu yapmayın"

Sarı kırmızılılar, 54. dakikada Michy Batshuayi'nin golü ile sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 34'e yükseltti ve 12 haftalık periyoda bazında Süper Lig'in de rekorunu kırmayı başardı.

Milyonlarca taraftarına üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşarak sevinç yaşatmak isteyen Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı.

Victor Osimhen İtalya'da gündemdden düşmüyor (AA)

YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Performansıyla herkesin takdirini kazansa da son karşılaşmada boş geçen Victor Osimhen, İtalya başta olmak üzere birçok ülkede gündeme gelmeye geliyor. Nijeryalı forvetin her hareketi manşetlere taşınıyor.

10 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle Transferin odak noktası haline gelen ve Ocak ayındaki durumu da merakla beklenen 25 yaşındaki golcü için Napoli kanadında da yeni gelişmeler yaşanıyor.