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Victor Osimhen İtalya'da olay oldu! "Artık bunu yapmayın"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 yenerek 12 haftaların baz alındığı dönemde en fazla puan toplamayı başaran Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etmeyi de başardı. Sarı kırmızılılarda performansıyla beğeni toplayan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, İtalya'da yine gündeme oturdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 00:17 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 00:30
Victor Osimhen İtalya’da olay oldu! Artık bunu yapmayın

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Milyonlarca taraftarına üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşarak sevinç yaşatmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, 54. dakikada Michy Batshuayi'nin golü ile sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 34'e yükseltti ve 12 haftalık periyoda bazında Süper Lig'in de rekorunu kırmayı başardı.

Victor Osimhen İtalya'da gündemdden düşmüyor (AA)Victor Osimhen İtalya'da gündemdden düşmüyor (AA)

YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Performansıyla herkesin takdirini kazansa da son karşılaşmada boş geçen Victor Osimhen, İtalya başta olmak üzere birçok ülkede gündeme gelmeye geliyor. Nijeryalı forvetin her hareketi manşetlere taşınıyor.

10 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle Transferin odak noktası haline gelen ve Ocak ayındaki durumu da merakla beklenen 25 yaşındaki golcü için Napoli kanadında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Victor Osimhen ve Michy Batshuayi (AA)Victor Osimhen ve Michy Batshuayi (AA)

LUKAKU MESAJI

Victor Osimhen'in Napolli'den ayrılarak İstanbul'a gelmesinin ardından İtalyan temsilcisinde de sürekli olarak Romelu Lukaku ile kıyaslanması yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Medyanın bir kısmı Osimhen tarafında yer alırken bazıları ise Lukaku konusunda baskı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Vİctor Osimhen Galatasaray'da 10 maça çıkıp 8 gol attı ve 4 asist yaptı (AA)Vİctor Osimhen Galatasaray'da 10 maça çıkıp 8 gol attı ve 4 asist yaptı (AA)

OSIMHEN İSYANI

Corriere della Sera'dan Monica Scozzafava, Belçikalı forvetin sürekli olarak Osimhen ile kıyaslanmaması gerektiğini söyleyerek; "Lukaku mu? Takım için çok önemli, belirsiz bir iş yapıyor ama bu Lukaku, Conte'nin seçtiği forvet. Dün altın değerinde bir gol attı. Çok önemli bir gol. Şüphe duyan ve Osimhen'le kıyaslama yapanlara bunu hatırlatıyorum. Karşılaştırma yapılmamalı, Lukaku sahip olduğu liderliğe göre değerlendirilmeli. Napoli dün çok büyük bir engeli aştı, Azzurri için kolay bir maç olmadı, dolayısıyla bu golün baskısı çok yüksekti. Conte'nin kariyeri konusunda herkesin güveni var ve bu sefer de haklıydı." dedi.

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