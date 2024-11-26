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Danimarkalı stoper Nelsson flaş gelişme: Menajeri İstanbul'a geliyor! Galatasaray kariyeri şekillenecek

Sarı-Kırmızılı takımın yeni kontrat önerdiği Danimarkalı stoperin menajerinin İstanbul’a geleceği öğrenildi. Real Betis’in ilgi gösterdiği futbolcunun son durumu görüşülecek.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 07:03
Danimarkalı stoper Nelsson flaş gelişme: Menajeri İstanbul’a geliyor! Galatasaray kariyeri şekillenecek

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Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında kalan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a bir süre önce yönetimin yeni kontrat önerdiği öğrenildi.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BETIS YAKIN TAKİPTE
La Liga ekibi Real Betis'in de ilgi gösterdiği 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli savunmacının menajerinin Sarı-Kırmızılı yönetimle görüşmek için önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

11 MAÇTA OYNADI
Nelsson'un menajerinin Galatasaray yönetimi ile yapacağı görüşmede oyuncusuna teklifler olduğunu ileteceği ifade ediliyor. İki tarafın yapacağı durum değerlendirmesi sonrası yıldız ismin Galatasaray'daki geleceğinin ocak ayında şekillenmesi bekleniyor. Bu sezon 11 maçta 534 dakika sahada kalan Danimarkalı stoper skor katkısında bulunamadı. 16 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncunun kontratı 2026'da sona erecek.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BETIS KİRALAMAK İSTİYOR
İspanyol basını da Real Betis'in ocak ayında Galatasaray'ın 25 yaşındaki stoperi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağını öne sürdü.

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