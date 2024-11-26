Danimarkalı stoper Nelsson flaş gelişme: Menajeri İstanbul’a geliyor! Galatasaray kariyeri şekillenecek

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında kalan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a bir süre önce yönetimin yeni kontrat önerdiği öğrenildi.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BETIS YAKIN TAKİPTE

La Liga ekibi Real Betis'in de ilgi gösterdiği 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli savunmacının menajerinin Sarı-Kırmızılı yönetimle görüşmek için önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

11 MAÇTA OYNADI

Nelsson'un menajerinin Galatasaray yönetimi ile yapacağı görüşmede oyuncusuna teklifler olduğunu ileteceği ifade ediliyor. İki tarafın yapacağı durum değerlendirmesi sonrası yıldız ismin Galatasaray'daki geleceğinin ocak ayında şekillenmesi bekleniyor. Bu sezon 11 maçta 534 dakika sahada kalan Danimarkalı stoper skor katkısında bulunamadı. 16 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncunun kontratı 2026'da sona erecek.

Victor Nelsson (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BETIS KİRALAMAK İSTİYOR

İspanyol basını da Real Betis'in ocak ayında Galatasaray'ın 25 yaşındaki stoperi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağını öne sürdü.