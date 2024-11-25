Fırtına’dan gövde gösterisi! Trabzonspor Adana Demirspor’u 5-0 yendi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında kazanarak haftalar sonra 3 puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmada Muhammed Cham ve Cihan Çanak ilk skor katkılarını verdi. Fırtına'da savunma hattı tamamen değişti. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçında yaşananlar...
Trabzonspor Adana Demirspor karşısında kritik bir maça çıktı (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada paslarla rakip ceza sahası içine giren Cham, kaleci Vedat Karakuş'un üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
24. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Yusuf Sarı'nın gelişine yarım vole vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
50'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Cham'ın şutunda savunmadan seken top Banza'nın önünde kaldı. Banza'nın vuruşunda top ağları sarstı: 2-0.
54'üncü dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasında Cham'ın pasına gelişine vuran Banza'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
77'inci dakikada Enis Destan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
78'inci dakikada Enis Destan'ın ortasında ceza sahasında bulunan Cham'ın şutunda top ağlarla buluştu: 4-0.
85'inci dakikada Arif Boşluk'un yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cham düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Cham bu golle maçta hat-trick yaptı: 5-0.
Muhammed Cham'ın gol sevinci (AA)
CHAM VE CİHAN SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un sezon başında kadrosunu kattığı Muhammed Cham ve Cihan Çanak ilk skor katkılarını yaptı. Avusturyalı orta saha Cham ceza sahasına girdikten sonra yaptığı nefis vuruşla fileleri havalandırırken sakatlıklar sonrası A Milli Takım'a yükselen Cihan ise ilk kez asist yaptı.
Avusturyalı oyuncu Simon Banza'ya attığı 2 golün servisini yaparken kendisi de 2 kez daha fileleri sarstı.