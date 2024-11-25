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Galatasaray'dan Kaan Ayhan'ın sakatlığı hakkında açıklama

Galatasaray, Bodrum FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan hakkında açıklamada bulunarak 2. derecede zorlama ve kanama tespit edildiğini duyurup tedaviye başlandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:37 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:44
Galatasaray’dan Kaan Ayhan’ın sakatlığı hakkında açıklama

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Lider Galatasaray'ın Bodrum FK karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet aynı zamanda rekoru da beraberinde getirmişti. Sarı kırmızılı ekibin sağ bek oyuncusu ve tecrübeli isimlerinden Kaan Ayhan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Milli futbolcu hakkında açıklama geldi.

Kaan Ayhan (AA)Kaan Ayhan (AA)

İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır."

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