Galatasaray’dan Kaan Ayhan’ın sakatlığı hakkında açıklama

Lider Galatasaray 'ın Bodrum FK karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet aynı zamanda rekoru da beraberinde getirmişti. Sarı kırmızılı ekibin sağ bek oyuncusu ve tecrübeli isimlerinden Kaan Ayhan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kaan Ayhan (AA)

İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır."