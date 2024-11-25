Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu: "Bize yakışmayan bir durum var"

Şenol Güneş ve Serkan Damla (AA)

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Zor dönemden geçtiğimizi biliyoruz. 3 yenilgi sonrası bunu kazanmak önemli. Taraftar üzgün, bütün camia üzgün. Bize yakışmayan bir durum var. Bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bizim için çok kayıp puanlar oldu. Adana Demirspor'un genç, dinamik oyuncuları var. Golü erken bulmamız bizim için avantaj oldu. Bütün oyuncular iyi niyetli mücadele ettiler. Kazanmayı hak ettikleri bir maç oldu. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Taraftarlar şimdi sevinci paylaşıyor ama devamının gelmesi gerekiyor. Soyunma odasında herkes mutluydu. Pes etmeden devam etmek lazım. Bu maç güzeldi ama diğer maçlar böyle olmayabilir çünkü genç bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı geçip bir sonraki mücadeleye odaklanacağız."

.