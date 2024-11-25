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Fenerbahçe'den çifte imza!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerde iki imzanın daha yolda olduğu öğrenildi. İşte o isimler ve görüşmelerdeki son durum...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 14:22 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 14:22
Fenerbahçe’den çifte imza!

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Fenerbahçe'de son haftalarda gündemi en çok meşgul eden konu transfer çalışmaları. Ancak yönetim bir yandan da sezon sonu sözleşmeleri bitecek oyuncularla orta yolu bulmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe’den çifte imza!

Fenerbahçe'ye ilk müjdeli haber İrfan Can Kahveci'den geldi. Milli yıldızla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Başarılı futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme için el sıkışıldı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’den çifte imza!

SIRADA OSAYI VE TADIC VAR

Sabah'ın haberine göre, yönetim şimdi gözünü Bright Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'e çevirdi.

İngiltere'den Osayi-Samuel ile ilgilenen takımlar var. Ancak sarı-lacivertliler, yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayabileceklerine inanıyor. Nijeryalı oyuncu da her açıklamasında Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor.

Fenerbahçe’den çifte imza!

36 yaşındaki Tadic'e ise eski takımı Ajax talip. Yönetim, Sırp yıldıza 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edip beklemeye geçti.

Fenerbahçe’den çifte imza!

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