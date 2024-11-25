Michy Batshuayi sınırları zorluyor! 303 dakikaya neler sığdırdı

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra Galatasaray ile anlaşan Michy Bathsuayi, kalitesini göstermeyi sürdürüyor. Cimbom'un Bodrum FK deplasmanındaki tek golünün atan deneyimli forvet, rekoru da getiren isim olmayı başarmıştı.

Michy Batshuayi (AA)

TAKIMINA KATKI VERDİ

Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile Galatasaray'ın hücum hattını oluşturan 31 yaşındaki golcü, zaman zaman yedek kalmasına rağmen küsmeden oynamaya ve şans beklemeye devam etti.

Bulduğu her şansı da çok iyi değerlendirdi ve takımına katkı vererek ön plana çıktı.