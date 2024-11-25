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Michy Batshuayi sınırları zorluyor! 303 dakikaya neler sığdırdı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Bodrum FK maçını kazanmasıyla birlikte 12 hafta baz alındığında en fazla puan toplayan ekip olmayı da başardı. Sarı kırmızılılarda performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri Michy Batshuayi Belçikalı yıldız 303 dakika süre aldığı ligde tam 6 gole adını yazdırdı.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 19:46 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 19:46
Michy Batshuayi sınırları zorluyor! 303 dakikaya neler sığdırdı

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Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra Galatasaray ile anlaşan Michy Bathsuayi, kalitesini göstermeyi sürdürüyor. Cimbom'un Bodrum FK deplasmanındaki tek golünün atan deneyimli forvet, rekoru da getiren isim olmayı başarmıştı.

Michy Batshuayi (AA)Michy Batshuayi (AA)

TAKIMINA KATKI VERDİ

Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile Galatasaray'ın hücum hattını oluşturan 31 yaşındaki golcü, zaman zaman yedek kalmasına rağmen küsmeden oynamaya ve şans beklemeye devam etti.

Bulduğu her şansı da çok iyi değerlendirdi ve takımına katkı vererek ön plana çıktı.

Michy Batshuayi Galatasaray formasıyla 6 gol attı (AA)Michy Batshuayi Galatasaray formasıyla 6 gol attı (AA)

HOCASINI MUTLU ETTİ

Bu sezon ligde 303 dakika forma giyen Michy Batshuayi, 4 gol atıp 2 de asist yaparan kalitesini ortaya koydu.

Milli futbolcu, Hatayspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında fileleri sarsarak 3 puanı getiren isimler arasında yer aldı. Ayrıca Gaziantep FK karşısında bir asiste imza atarken Adana Demirspor maçında da yine servis yaparak tabelanın değişmesini sağladı.

Kongo asıllı forvet Şampiyonlar Ligi elemelerinde de attığı 2 golle toplamda 6'ya ulaşmış oldu.

Teknik direktör Okan Buruk öğrencisinin bu performansından bir hayli memnun.

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