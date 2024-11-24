Sivas’ta gol yok! Sivasspor Kasımpaşa 0-0 MAÇ SONUCU

Sivasspor ile Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Kazandığı 3 maçın ardından Fenerbahçe deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Sivasspor son iki haftada 5 puan kaybı yaşamış oldu. Kasımpaşa ise Beşiktaş zaferi sonrasında mağlup olduğu Kayserispor ile birlikte rakibi gibi 5 puan kaybetti.
Bu sonuçla Yiğidolar puanını 18'e, Kasımpaşa ise 15'e yükseltti.
Kırmızı beyazlılar gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Paşa ise Trabzonspor'un konuğu olacak.
Fode Koita (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen topu sonda anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.
33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunda kaleci Gianniotis yerden köşeye giden topu, uzanarak çelmeyi başardı.
37. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita'nın karşı karşıya pozisyonda şutunda, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Yağış nedeniyle karla kaplanan zemin, stat görevlileri, Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivasspor'un alt yapı oyuncuları tarafından temizlendi.
Karşılaşma, saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından 18 dakika geç başladı.