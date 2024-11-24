Sivas’ta gol yok! Sivasspor Kasımpaşa 0-0 MAÇ SONUCU

Sivasspor ile Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kazandığı 3 maçın ardından Fenerbahçe deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Sivasspor son iki haftada 5 puan kaybı yaşamış oldu. Kasımpaşa ise Beşiktaş zaferi sonrasında mağlup olduğu Kayserispor ile birlikte rakibi gibi 5 puan kaybetti.

Bu sonuçla Yiğidolar puanını 18'e, Kasımpaşa ise 15'e yükseltti.

Kırmızı beyazlılar gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Paşa ise Trabzonspor'un konuğu olacak.