F1 şampiyonu belli oldu! Max Verstappen 4. kez dünya şampiyonu!

Max Verstappen , 17,5 yaşında, henüz ehliyeti bile yokken 2015 Malezya Grand Prix'inde Toro Rosso ile Formula 1 tarihinde puan alan en geç pilot olmuştur. FORMULA 1 2014'te Verstappen Scuderia Toro Rosso takımıyla anlaşmıştır. İlk defa 17 yaşındayken antrenman seansına katılmıştır. 2015 sezonunda Carlos Sainz Jr. ile beraber yarışmışlardır. Formula 1 tarihinde start alan en genç isim olmuştur. 2016'da Red Bull Racing'e geçmiştir. Yarış numarası olarak 33'ü seçmiştir. 2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışta da yer alan Verstappen 2 yarışta birinci olmuştur. 21 yarışın 10'unda podyumda yer alıp, 3 yarışta finişi görememiştir. Sezonu 249 puanla 4. sırada tamamlamıştır.

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2021 sezonunda Red Bull'da takım arkadaşı Sergio Perez idi. 2021 sezonunun sonuna doğru, rakibi Lewis Hamilton ile eşit puanda (369.5 puan) son yarışa başlamışlardır. 57. turda Nicholas Latifi kaza yapınca Güvenlik Aracı çıkarılmıştır. Prosedür olmamasına rağmen, Yarış Direktörü Michael Masi sadece Max Verstappen ve Lewis Hamilton'un arasındaki arabaların turlarını geri almasına izin vermiştir. Max Verstappen bu sırada pite girip yeni lastikler takmıştır. Böylece son tura Max Verstappen ve Lewis Hamilton aynı anda çıkmıştır. Verstappen, atak yapıp Hamilton'u geçmiştir. Böylece Max Verstappen 2021 FIA Formula 1 Dünya Sürücü Şampiyonası'nı kazanmıştır. Bu şampiyonlukla Formula 1'de şampiyon olan ilk Hollandalı yarış pilotu olmuştur.



2021'de Formula 1'de ilk şampiyonluğunu elde ettikten sonra 2022 sezonu için önceden kullandığı ''33'' olan yarış numarasını "1" olarak değiştirmiştir.