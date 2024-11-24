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F1 şampiyonu belli oldu! Max Verstappen 4. kez dünya şampiyonu!

Las Vegas Grand Prix'sini en yakın rakibi Lando Norris'in önünde bitiren Hollandalı pilaot Max Verstappen, Formula 1 sezonunun bitimine iki yarış kala üst üste 4. kez dünya şampiyonu oldu. Las Vegas'ta yarışı Mercedes pilotu George Russell kazandı.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 10:37 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 10:51
F1 şampiyonu belli oldu! Max Verstappen 4. kez dünya şampiyonu!

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Formula 1'de şampiyon yeniden Max Verstappen oldu. Sezonun 22. yarışı olan Las Vegas GP'sini en yakın rakibi Lando Norris'in önünde 5. tamamlayan Hollandalı pilot, üst üste 4. kez dünya şampiyonu oldu.

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MERCEDES DUBLE YAPTI

Las Vegas Grand Prix'sini Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell kazandı, Lewis Hamilton ikinci, Carlos Sainz ise üçündü oldu.

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MAX VERSTAPPEN KİMDİR ?

Max Emilian Verstappen (d. 30 Eylül 1997, Hasselt, Belçika), Belçikalı-Hollandalı Formula 1 pilotudur. Babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotu olan Max Verstappen sezon içinde geçtiği Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin ilk yarış galibiyetini kazanırken Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilot rekorunu da egale etmiştir. 2021 Abu Dabi Grand Prix zaferiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştır.



Max Verstappen, 17,5 yaşında, henüz ehliyeti bile yokken 2015 Malezya Grand Prix'inde Toro Rosso ile Formula 1 tarihinde puan alan en geç pilot olmuştur.

FORMULA 1

2014'te Verstappen Scuderia Toro Rosso takımıyla anlaşmıştır. İlk defa 17 yaşındayken antrenman seansına katılmıştır. 2015 sezonunda Carlos Sainz Jr. ile beraber yarışmışlardır. Formula 1 tarihinde start alan en genç isim olmuştur. 2016'da Red Bull Racing'e geçmiştir. Yarış numarası olarak 33'ü seçmiştir.

2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışta da yer alan Verstappen 2 yarışta birinci olmuştur. 21 yarışın 10'unda podyumda yer alıp, 3 yarışta finişi görememiştir. Sezonu 249 puanla 4. sırada tamamlamıştır.

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2021 sezonunda Red Bull'da takım arkadaşı Sergio Perez idi. 2021 sezonunun sonuna doğru, rakibi Lewis Hamilton ile eşit puanda (369.5 puan) son yarışa başlamışlardır. 57. turda Nicholas Latifi kaza yapınca Güvenlik Aracı çıkarılmıştır. Prosedür olmamasına rağmen, Yarış Direktörü Michael Masi sadece Max Verstappen ve Lewis Hamilton'un arasındaki arabaların turlarını geri almasına izin vermiştir. Max Verstappen bu sırada pite girip yeni lastikler takmıştır. Böylece son tura Max Verstappen ve Lewis Hamilton aynı anda çıkmıştır. Verstappen, atak yapıp Hamilton'u geçmiştir. Böylece Max Verstappen 2021 FIA Formula 1 Dünya Sürücü Şampiyonası'nı kazanmıştır. Bu şampiyonlukla Formula 1'de şampiyon olan ilk Hollandalı yarış pilotu olmuştur.

2021'de Formula 1'de ilk şampiyonluğunu elde ettikten sonra 2022 sezonu için önceden kullandığı ''33'' olan yarış numarasını "1" olarak değiştirmiştir.

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