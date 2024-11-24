Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Kanarya'da son olarak takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Anlaşa önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Kanarya'da son olarak takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Anlaşa önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.
553 DAKİKA SÜRE ALDI
2020-2021 sezonunda Başakşehir'den 7 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho döneminde 15 karşılaşmada sadece 553 dakika sahada kalabildi.
Milli futbolc 1 gol atıp 2 de asist yaptı.