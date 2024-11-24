TRT Spor'un haberine göre Kanarya'da son olarak takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Anlaşa önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.

İrfan Can Kahveci (AA)

553 DAKİKA SÜRE ALDI

2020-2021 sezonunda Başakşehir'den 7 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho döneminde 15 karşılaşmada sadece 553 dakika sahada kalabildi.

Milli futbolc 1 gol atıp 2 de asist yaptı.