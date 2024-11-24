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CANLI İZLE 🔴 Beşiktaş-Göztepe maçı mobil full HD canlı yayın izle! Süper Lig BJK maçı canlı yayın ekranı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek ve taraftarlarının önünde galibiyet serisi başlatmak istiyor. Öte yandan, Göztepe, Beşiktaş deplasmanından üç puanla dönerek sıralamada üst sıralara çıkmayı hedefliyor. İşte maç öncesi tüm detaylar:

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 18:23 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 18:23
CANLI İZLE 🔴 Beşiktaş-Göztepe maçı mobil full HD canlı yayın izle! Süper Lig BJK maçı canlı yayın ekranı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak bu mücadele, her iki takım için de sıralamayı doğrudan etkileyecek. Ligde son üç maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarı önünde çıkış arıyor. Göztepe ise deplasmandan 3 puan alarak yükselişe geçmek istiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📅 BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Göztepe maçı, 24 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

BJK - GÖZTEPE CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçı takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📺 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, futbolseverler tarafından Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

🕊️ MAÇIN HAKEMİ: ALPER AKARSU

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede, hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Karşılaşmada hakem kararları kadar iki takımın performansı da büyük önem taşıyor.

⚽ TAKIMLARIN SON DURUMU

Beşiktaş

Beşiktaş, ligde son üç maçında tam 8 puan kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Toplamda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 21 puana sahip olan siyah-beyazlılar, 5. sırada yer alıyor. Teknik direktör ve oyuncular, bu kritik karşılaşmayla moral kazanmayı hedefliyor.

Eksikler ve Gelişmeler:

  • Ciro Immobile: Sakatlığını atlatan golcü oyuncu, son iki antrenmanda takımla çalıştı. Maç kadrosunda olması bekleniyor.
  • Ernest Muçi: Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
  • Kart Sınırındaki İsimler: Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde, bir sonraki Atakaş Hatayspor maçında oynayamayacaklar.

Göztepe

Ligde şu ana kadar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puanla 6. sırada yer alan Göztepe, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle ayrılarak 5. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

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