CANLI İZLE 🔴 Beşiktaş-Göztepe maçı mobil full HD canlı yayın izle! Süper Lig BJK maçı canlı yayın ekranı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak bu mücadele, her iki takım için de sıralamayı doğrudan etkileyecek. Ligde son üç maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarı önünde çıkış arıyor. Göztepe ise deplasmandan 3 puan alarak yükselişe geçmek istiyor.
Fotoğraflar: AA
📅 BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Göztepe maçı, 24 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
BJK - GÖZTEPE CANLI İZLE
https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçı takip edebilirsiniz.
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Fotoğraflar: AA
📺 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karşılaşma, futbolseverler tarafından Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
🕊️ MAÇIN HAKEMİ: ALPER AKARSU
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede, hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Karşılaşmada hakem kararları kadar iki takımın performansı da büyük önem taşıyor.