CANLI İZLE 🔴 Beşiktaş-Göztepe maçı mobil full HD canlı yayın izle! Süper Lig BJK maçı canlı yayın ekranı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak bu mücadele, her iki takım için de sıralamayı doğrudan etkileyecek. Ligde son üç maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarı önünde çıkış arıyor. Göztepe ise deplasmandan 3 puan alarak yükselişe geçmek istiyor.