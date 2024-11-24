Arda Güler kadroda mı? Leganes-Real Madrid maçı CANLI İZLE 📲🔔 La Liga maçları full HD, canlı yayın

Real Madrid, La Liga'da Leganes karşısında üç puan için sahaya çıkıyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Carlo Ancelotti'nin ekibi, sakatlıkların gölgesinde mücadeleye hazırlanıyor. Gözler ise genç yetenek Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceğine çevrildi.
Fotoğrafar: AA
LEGANES-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Leganes-Real Madrid karşılaşması 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, EXXEN, S Sport, ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Alberola Rojas olacak.
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Arda Güler İlk 11'de Mi?
Arda Güler'in bu maçta yedek başlaması bekleniyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın gidişatına bağlı olarak genç yeteneğe ilerleyen dakikalarda şans tanıyabilir. Arda Güler'in performansı, Real Madrid taraftarları kadar futbol otoriteleri tarafından da yakından takip ediliyor.