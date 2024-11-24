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Arda Güler kadroda mı? Leganes-Real Madrid maçı CANLI İZLE 📲🔔 La Liga maçları full HD, canlı yayın

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Leganes deplasmanına konuk oluyor. Sakatlıklarla boğuşan Eflatun Beyazlılar, Barcelona'nın 7 puan gerisinde zirve takibini sürdürmek istiyor. Bu mücadelede genç yıldız Arda Güler'in forma şansı bulup bulamayacağı ise futbolseverlerin merak konusu.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 17:49 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 17:49
Arda Güler kadroda mı? Leganes-Real Madrid maçı CANLI İZLE 📲🔔 La Liga maçları full HD, canlı yayın

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Real Madrid, La Liga'da Leganes karşısında üç puan için sahaya çıkıyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Carlo Ancelotti'nin ekibi, sakatlıkların gölgesinde mücadeleye hazırlanıyor. Gözler ise genç yetenek Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceğine çevrildi.

Fotoğrafar: AAFotoğrafar: AA

LEGANES-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leganes-Real Madrid karşılaşması 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, EXXEN, S Sport, ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Alberola Rojas olacak.

LEGANES-REAL MADRID CANLI İZLE

https://ssport.tv/ adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

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Arda Güler İlk 11'de Mi?

Arda Güler'in bu maçta yedek başlaması bekleniyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın gidişatına bağlı olarak genç yeteneğe ilerleyen dakikalarda şans tanıyabilir. Arda Güler'in performansı, Real Madrid taraftarları kadar futbol otoriteleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Real Madrid Leganes Karşısında Üstünlüğü Koruyor

Real Madrid, Leganes'e karşı bugüne kadar oynadığı 14 resmi maçta yalnızca 2 beraberlik alırken, 10 kez sahadan galip ayrıldı. Bu üstünlüğü sürdürmek isteyen Real Madrid, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Leganes Sürpriz Peşinde

Leganes ise güçlü rakibi Real Madrid karşısında sürpriz bir galibiyet alarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. La Liga'da şu ana kadar 14 puan toplayarak 14. sırada yer alan Leganes, sahasında oynadığı mücadelelerde zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atmayı başardı.

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