Arda Güler kadroda mı? Leganes-Real Madrid maçı CANLI İZLE 📲🔔 La Liga maçları full HD, canlı yayın

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Real Madrid, La Liga'da Leganes karşısında üç puan için sahaya çıkıyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Carlo Ancelotti'nin ekibi, sakatlıkların gölgesinde mücadeleye hazırlanıyor. Gözler ise genç yetenek Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceğine çevrildi.

Fotoğrafar: AA LEGANES-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Leganes-Real Madrid karşılaşması 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, EXXEN, S Sport, ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Alberola Rojas olacak.