Antep evinde farka koştu! Gaziantep FK - Başakşehir: 3-0 MAÇ SONUCU

Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başlayan ve fırtına gibi esen Başakşehir, kan kaybetmeyi sürdürüyor. Turuncu lacivertli ekip, Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadeleden 3-0 mağlup ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıramadı.

Güneydoğu temsilcisine galibiyeti geitren golleri Kozlowsli, Sorescu ve Okereke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Gaziantep 10'uncu sıraya yerleşirken RAMS Başakşehir 16'de kalıp 8. basamaktaki yerini korudu.