Michy Batshuayi yine sahne aldı Victor Osimhen sessiz kaldı

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Süper Lig'in 13'üncü haftasında 12'inci maçına çıkan Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı kırmızılılar, 34 puan toparlaya en iyi başlangıca imza atarken aynı zamanda Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı da korudu.