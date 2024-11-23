Michy Batshuayi yine sahne aldı Victor Osimhen sessiz kaldı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında 12'inci maçına çıkan Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı kırmızılılar, 34 puan toparlaya en iyi başlangıca imza atarken aynı zamanda Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı da korudu.
Michy Bathsuayi 6'ıncı golünü attı (AA)
BATSHUAYI YİNE SAHNEDE
Karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarı ile birlikte oyuna giren Michy Batshuayi, 54. dakikada fileleri havalandırdı. Belçikalı futbolcu, sarı kırmızılı forma ile 6'ıncı kez gol atmayı başardı.
Deneyimli forvet, Süper Lig'de Hatayspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından kritik bir galibiyette daha rol oynadı.
Victor Osimhen Bodrum FK maçında ağları havalandıramadı (AA)
VICTOR OSIMHEN SESSİZ KALDI
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ise Bodrum FK karşısındaki performansıyla gol atmayı başaramadı. Hakim Ziyech'e yaptığı servis ise Faslı yıldızın bomboş kaleye topu gönderememesi üzerine asist olarak yansımadı.