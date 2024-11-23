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Michy Batshuayi yine sahne aldı Victor Osimhen sessiz kaldı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Bodrum FK'yı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdığı maçta forvet performansları belirleyici rol oynadı. Sarı kırmızılılarda oyuna sonradan giren Michy Batshuayi karşılaşmanın kaderini belirlerken Victor Osimhen'in bulduğu pozisyonları kaçırması farkın açılmasını engelledi.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 22:25 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 22:30
Michy Batshuayi yine sahne aldı Victor Osimhen sessiz kaldı

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Süper Lig'in 13'üncü haftasında 12'inci maçına çıkan Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı kırmızılılar, 34 puan toparlaya en iyi başlangıca imza atarken aynı zamanda Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı da korudu.

Michy Bathsuayi 6'ıncı golünü attı (AA)Michy Bathsuayi 6'ıncı golünü attı (AA)

BATSHUAYI YİNE SAHNEDE

Karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarı ile birlikte oyuna giren Michy Batshuayi, 54. dakikada fileleri havalandırdı. Belçikalı futbolcu, sarı kırmızılı forma ile 6'ıncı kez gol atmayı başardı.

Deneyimli forvet, Süper Lig'de Hatayspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından kritik bir galibiyette daha rol oynadı.

Victor Osimhen Bodrum FK maçında ağları havalandıramadı (AA)Victor Osimhen Bodrum FK maçında ağları havalandıramadı (AA)

VICTOR OSIMHEN SESSİZ KALDI

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ise Bodrum FK karşısındaki performansıyla gol atmayı başaramadı. Hakim Ziyech'e yaptığı servis ise Faslı yıldızın bomboş kaleye topu gönderememesi üzerine asist olarak yansımadı.

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